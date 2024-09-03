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¡°ÇÑ±¹ µöÆäÀÌÅ© ½É°¢ÇÏ´Ù¡±¡¦ ñé SNS ¡®ºÐ³ë¡¯ ÆÛÁö´Â ÀÌÀ¯

ÀÔ·Â : 2024-09-03 08:56/¼öÁ¤ : 2024-09-03 10:22
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ÇÑ ¿þÀÌº¸ »ç¿ëÀÚ´Â ¡°ÀÌ°ÍÀº ÇÑ ³ª¶óÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ´ë¸®¸ð ¹®Á¦ºÎÅÍ µöÆäÀÌÅ©±îÁö ¿ì¸®¿Í ¹«°üÇÑ ¹®Á¦¶ó°í ¹«½ÃÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÌµéÀº ¡°¾îÂ¼¸é ¹Ì·¡¿¡´Â ¿ì¸®°¡ (ÇÇÇØÀÚ°¡) µÉÁöµµ ¸ð¸¥´Ù¡± ¡°´ÙÀ½Àº ´©±¸Áö? ¸¸¾à ÀÌ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ°Ô ´Ù·ïÁöÁö ¾Ê´Â´Ù¸é ´ÙÀ½ÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ´ÙÀ½¿¡´Â ³»°¡ »óÃ³¹ÞÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó°í Àå´ãÇÒ ¼ö ÀÖ´Â°¡¡±¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÃÖ¿¹½½ ±âÀÚ smarty@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

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