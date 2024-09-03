¡°ÇÑ±¹ µöÆäÀÌÅ© ½É°¢ÇÏ´Ù¡±¡¦ ñé SNS ¡®ºÐ³ë¡¯ ÆÛÁö´Â ÀÌÀ¯

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ÃÖ¿¹½½ ±âÀÚ smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö