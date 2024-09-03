°æ±âµµ±³À°Ã», µöÆäÀÌÅ© ´ëÀÀ ¡®ÇÐ±³ ÇöÀå ¹ÐÂøÇü Æ¯º°´ëÃ¥¹Ý¡¯ °¡µ¿

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±³¿ø Áö¿øÀ» À§ÇØ¼´Â ÇÖ¶óÀÎ(1600-8787)À» ÅëÇØ ½É¸®»ó´ã¡¤¹ý·ü¡¤ÇàÁ¤ ¿ø½ºÅé Áö¿ø Ã¼°è¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù. Àü¹®»ó´ã±â°üÀÇ ½É¸®»ó´ã ºñ¿ë, º´ÀÇ¿ø Ä¡·áºñ, ¾àÁ¦ºñ µîÀ» Áö¿øÇØ ½Å¼ÓÇÑ ÇÇÇØ Áö¿øÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù.
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¼ö¿ø=°ÈñÃ» ±âÀÚ kanghc@kmib.co.kr
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