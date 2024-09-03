±³È¸ ÇÐ´ë·Î µþ Á×¾ú´Âµ¥¡¦Ù½ ¡°°¡ÇØÀÚ °¨»ç, Ã³¹ú ºÒ¿ø¡±

±³È¸¿¡¼ ¿©°í»ýÀ» ÇÐ´ëÇØ ¼ûÁö°Ô ÇÑ ½Åµµ¿Í ÇÕÃ¢´ÜÀå µîÀÌ ±â¼ÒµÈ °¡¿îµ¥ ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾î¸Ó´Ï°¡ ¹ýÁ¤¿¡¼ °¡ÇØÀÚµéÀÇ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÎÃµÁö¹ý Çü»ç13ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Àå¿ì¿µ)´Â 2ÀÏ ¾Æµ¿ÇÐ´ë»ìÇØ¿Í Áß°¨±Ý µî ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ½Åµµ A¾¾(54¡¤¿©), ÇÕÃ¢´ÜÀå B¾¾(52¡¤¿©), ¶Ç ´Ù¸¥ 40´ë ¿©¼º ½ÅµµÀÇ 3Â÷ °øÆÇÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¹ýÁ¤¿¡´Â A¾¾ µîÀÇ ÇÐ´ë·Î ¼ûÁø ÇÇÇØ ¿©°í»ý C¾ç(17)ÀÇ ¾î¸Ó´Ï(52)°¡ ÁõÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®Çß´Ù.
C¾ç ¸ðÄ£Àº ¡°(B¾¾ µîÀÌ) Á¦°¡ µ¹º¸Áö ¸øÇÏ´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ °¡±îÀÌ¼ µ¹ºÁÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. A¾¾ µîÀÇ º¯È£ÀÎÀÌ ¡®¼ö»ç ´Ü°èºÎÅÍ A¾¾ µî 3¸íÀÇ Ã³¹úÀ» ¿øÄ¡ ¾Ê´Â´Ù´Â ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû°í Áö±Ýµµ ±×·± ÀÔÀåÀÎ °Ô ¸Â´À³Ä¡¯°í ¹¯ÀÚ ±×´Â ¡°³×¡±¶ó°í ´äÇß´Ù.
ÇØ´ç ±³È¸ ½ÅµµÀÎ C¾ç ¾î¸Ó´Ï´Â ¾ç±Ø¼º Á¤µ¿Àå¾Ö(Á¶¿ïÁõ)·Î Á¤½Å°ú Ä¡·á¸¦ ÇØ¾ß ÇÒ µþÀ» º´¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ±³È¸¿¡ º¸³» À¯±âÇÏ°í ¹æÀÓÇÑ ÇøÀÇ·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÈ »óÅÂ´Ù.
C¾ç ¸ðÄ£Àº ¡°µþÀÌ ¹ßÀÛÇØ¼ 119¸¦ ºÒ·¯ º´¿ø ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ´Ù³à¿Â µÚ ÀÔ¿øÇÒ º´¿øÀ» ¾Ë¾Æº¸·¯ ´Ù³æÀ¸³ª ¡®¹Ì¼º³âÀÚ¶ó¼ ¾È ¹Þ´Â´Ù¡¯°Å³ª ¡®¹Ù·Î ÀÔ¿øÀÌ ¾È µÈ´Ù¡¯°í ÇØ¼ µ¹¾Æ¿Ã ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×´Â ¶Ç ¡°Á¤½Åº´¿ø¿¡¼ ¾È ÁÁÀº ÀÏµéÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ¼ºÆøÇà ´çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¸»µµ ±³È¸ ½Åµµ·ÎºÎÅÍ µé¾ú´Ù¡±¸ç ¡°µþÀº µÐ ¾ö¸¶·Î¼ Á¤½Åº´¿ø¿¡ º¸³»´Â °Ô ±×·± »óÈ²ÀÌ ¿À¸é °¡½¿ÀÌ ¾ÆÇÃ °Å °°¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. µþÀ» ±³È¸·Î º¸³»´Â °úÁ¤¿¡¼ ÀÌ ±³È¸ ¼³¸³ÀÚÀÇ µþÀÌ±âµµ ÇÑ B¾¾ÀÇ Áö½Ã³ª Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÇÀ¯´Â ¾ø¾ú´Ù°íµµ Çß´Ù.
C¾ç ¸ðÄ£Àº °ËÂû Á¶»ç¿¡¼´Â ¡°B¾¾¿¡°Ô ¾ÆÀÌ¸¦ º¸È£ÇÒ °÷ÀÌ ¾ø´Ù°í ÇÏ´Ï (B¾¾°¡) µþÀ» µ¥¸®°í µµ¿òÀ» ÁÖ°Ú´Ù°í ÇØ ³Ê¹« °¨»çÇß´Ù¡±°í Áø¼úÇßÀ¸³ª ÀÌ³¯ ¹ýÁ¤¿¡¼´Â ¡°±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¹øº¹ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
°ËÂûÀº C¾ç ¸ðÄ£ÀÌ ¾Õ¼ B¾¾¿¡°Ô º¸³½ ¡®µÎ µþÀ» ÇÏ³ª´Ô²² ¸Ã±â´Â ¸¶À½À¸·Î ´Ù½Ã º¸³»°Ô µÅ¼ °¨»çµå¸°´Ù¡¯´Â ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¦½ÃÇßÀ¸³ª ±×´Â ¡°B¾¾¿¡°Ô (µþÀ») º¸³Â´Ù´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ³ª´Ô¿¡°Ô ¸Ã±ä´Ù´Â ¸¶À½ÀÌ ÄÇ´ø °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù. °ËÂûÀÌ ¡®B¾¾°¡ ¸Ã¾ÆÁØ °Í¿¡ ´ëÇØ °¨»çÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î º¸³½ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾Æ´Ï³Ä¡¯°í ÀçÂ÷ Áú¹®ÇÏÀÚ C¾ç ¸ðÄ£Àº ´äº¯À» °ÅºÎÇß´Ù.
4ÀÏ ¿ÀÀü ¿¸®´Â 4Â÷ °øÆÇ¿¡¼´Â A¾¾ µîÀ» »ó´ë·Î ½Å¹®ÀÌ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
A¾¾ µî 3¸íÀº Áö³ 2¿ùºÎÅÍ 5¿ù 15ÀÏ±îÁö ÀÎÃµ ÇÑ ±³È¸¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ´ø ¿©°í»ý C¾çÀ» ¿Â¸ö¿¡ ¸ÛÀÌ µé Á¤µµ·Î ÇÐ´ëÇØ »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù. C¾çÀº Áö³ 5¿ù 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃÂë ±³È¸¿¡¼ ¹äÀ» ¸Ô´ø Áß ÀÇ½ÄÀ» ÀÒ°í ¾²·¯Á³°í, 119 ±¸±Þ´ë¿¡ ÀÇÇØ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³À¸³ª 4½Ã°£ µÚ ¼ûÁ³´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö