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¾Æµ¿¼ºÂøÃë, µöÆäÀÌÅ©¡¦3³â°£ 7530¸í Àâ¾Æ °íÀÛ 5% ±¸¼Ó

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ÀÔ·Â : 2024-09-03 07:36/¼öÁ¤ : 2024-09-03 11:21
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Áö³­ 3³â¿©°£ °æÂû¿¡ ºÙÀâÈù ¾Æµ¿¼ºÂøÃë¹°¡¤ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° µîÀÇ À¯Æ÷ÀÚ ¼ö°¡ 7530¸í¿¡ ´ÞÇßÀ¸³ª ±¸¼Ó·üÀº 5%´ë¿¡ ±×Ä£ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÅ Ã³¹úÀ» °­È­ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù.

3ÀÏ È²Á¤¾Æ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ °æÂûÃ»¿¡¼­ ¹ÞÀº ÀÚ·á¸¦ º¸¸é 2021³âºÎÅÍ Áö³­ÇØ±îÁö Áý°èµÈ »çÀÌ¹ö¼ºÆø·Â(Á¤º¸Åë½Å¸ÁÀ» ÀÌ¿ëÇØ ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° µîÀ» À¯Æ÷ µî) ¹ß»ý °Ç¼ö´Â 9864°ÇÀÌ´Ù.

°Ë°ÅµÈ ÀÎ¿øÀº 7530¸íÀÌ´Ù. ¹üÁË À¯Çüº°·Î »ìÆìº¸¸é ¾Æµ¿¼ºÂøÃë¹°ÀÌ 3295¸í(43.8%)À¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° 2415¸í(32.1%), ºÒ¹ý¼º¿µ»ó¹° 1563¸í(20.8%), ÇãÀ§¿µ»ó¹°(µöÆäÀÌÅ©) 257¸í(3.4%) ¼øÀÌ´Ù.

°Ë°ÅµÈ ÇÇÀÇÀÚ Áß ±¸¼ÓµÈ ºñÀ²Àº 5.5%(412¸í)¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.

ÅÚ·¹±×·¥ ´ÜÃ¼´ëÈ­¹æ µöÆäÀÌÅ© °ü·Ã ´ëÈ­. ¿¬ÇÕ´º½º

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¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 7¿ù±îÁö´Â ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË 297°ÇÀÌ ¹ß»ýÇØ 146¸íÀÌ °Ë°ÅµÆ´Ù. ¿Ã µé¾î 7°³¿ù°£ °Ë°ÅµÈ ÀÎ¿øÀÌ Áö³­ÇØ °Ë°Å ÀÎ¿øÀ» ¹ú½á ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³ÑÀº °ÍÀÌ´Ù.

Áö³­ 3³â°£ ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË·Î °Ë°ÅµÈ 257¸í Áß ±¸¼ÓµÈ ÀÎ¿øÀº 12¸í(4.7%)¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ¿ÃÇØ ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË ±¸¼Ó·üÀº 2.7%(°Ë°Å 146¸í¡¤±¸¼Ó 4¸í) ¼öÁØÀÌ´Ù.

È² ÀÇ¿øÀº ¡°µðÁöÅÐ ¼º¹üÁË´Â ½º¸¶Æ®Æù°ú ÄÄÇ»ÅÍ¸¸ ÀÖ¾îµµ ¹üÇàÀÌ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖ´Â ¹üÁËÀÌÀÚ È®»ê ¼Óµµ¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é Áß¹üÁË·Î ´Ù·ï¾ß ÇÒ »ç¾È¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¼ö»ç±â°üÀÌ ÇÇÇØ Á¤µµ¸¦ °æ¹ÌÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇÏ´Â °æÇâÀ» º¸ÀÌ´Â °ÍÀº ºÎÀûÀýÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ¼º¹üÁË°¡ °íµµÈ­ÇÏ°í ÇÇÇØ°¡ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¸¸Å­ ¿¹¹æºÎÅÍ Ã³¹ú, ÇÇÇØ ±¸Á¦±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Á¾ÇÕ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr

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