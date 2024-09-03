¾Æµ¿¼ºÂøÃë, µöÆäÀÌÅ©¡¦3³â°£ 7530¸í Àâ¾Æ °íÀÛ 5% ±¸¼Ó

Áö³ 3³â¿©°£ °æÂû¿¡ ºÙÀâÈù ¾Æµ¿¼ºÂøÃë¹°¡¤ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° µîÀÇ À¯Æ÷ÀÚ ¼ö°¡ 7530¸í¿¡ ´ÞÇßÀ¸³ª ±¸¼Ó·üÀº 5%´ë¿¡ ±×Ä£ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÅ Ã³¹úÀ» °ÈÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù.
3ÀÏ È²Á¤¾Æ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ °æÂûÃ»¿¡¼ ¹ÞÀº ÀÚ·á¸¦ º¸¸é 2021³âºÎÅÍ Áö³ÇØ±îÁö Áý°èµÈ »çÀÌ¹ö¼ºÆø·Â(Á¤º¸Åë½Å¸ÁÀ» ÀÌ¿ëÇØ ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° µîÀ» À¯Æ÷ µî) ¹ß»ý °Ç¼ö´Â 9864°ÇÀÌ´Ù.
°Ë°ÅµÈ ÀÎ¿øÀº 7530¸íÀÌ´Ù. ¹üÁË À¯Çüº°·Î »ìÆìº¸¸é ¾Æµ¿¼ºÂøÃë¹°ÀÌ 3295¸í(43.8%)À¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° 2415¸í(32.1%), ºÒ¹ý¼º¿µ»ó¹° 1563¸í(20.8%), ÇãÀ§¿µ»ó¹°(µöÆäÀÌÅ©) 257¸í(3.4%) ¼øÀÌ´Ù.
°Ë°ÅµÈ ÇÇÀÇÀÚ Áß ±¸¼ÓµÈ ºñÀ²Àº 5.5%(412¸í)¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.
ÃÖ±Ù ¿©¼ºÀÇ ¾ó±¼À» À½¶õ¹°¿¡ ÇÕ¼ºÇØ À¯Æ÷ÇÏ´Â µöÆäÀÌÅ© ¼ºÂøÃë¹° ¹üÁË°¡ ³í¶õÀÌ µÈ °¡¿îµ¥ ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË Áõ°¡¼¼°¡ µÎµå·¯Á³´Ù. ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË ¹ß»ý °Ç¼ö´Â 2021³â 156°Ç, 2022³â 160°Ç¿¡¼ Áö³ÇØ 180°ÇÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù. °°Àº ±â°£ °Ë°Å ÀÎ¿øÀº 79¸í, 78¸í¿¡¼ 100¸íÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù.
¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 7¿ù±îÁö´Â ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË 297°ÇÀÌ ¹ß»ýÇØ 146¸íÀÌ °Ë°ÅµÆ´Ù. ¿Ã µé¾î 7°³¿ù°£ °Ë°ÅµÈ ÀÎ¿øÀÌ Áö³ÇØ °Ë°Å ÀÎ¿øÀ» ¹ú½á ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³ÑÀº °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ 3³â°£ ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË·Î °Ë°ÅµÈ 257¸í Áß ±¸¼ÓµÈ ÀÎ¿øÀº 12¸í(4.7%)¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ¿ÃÇØ ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¹üÁË ±¸¼Ó·üÀº 2.7%(°Ë°Å 146¸í¡¤±¸¼Ó 4¸í) ¼öÁØÀÌ´Ù.
È² ÀÇ¿øÀº ¡°µðÁöÅÐ ¼º¹üÁË´Â ½º¸¶Æ®Æù°ú ÄÄÇ»ÅÍ¸¸ ÀÖ¾îµµ ¹üÇàÀÌ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖ´Â ¹üÁËÀÌÀÚ È®»ê ¼Óµµ¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é Áß¹üÁË·Î ´Ù·ï¾ß ÇÒ »ç¾È¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¼ö»ç±â°üÀÌ ÇÇÇØ Á¤µµ¸¦ °æ¹ÌÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇÏ´Â °æÇâÀ» º¸ÀÌ´Â °ÍÀº ºÎÀûÀýÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ¼º¹üÁË°¡ °íµµÈÇÏ°í ÇÇÇØ°¡ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¸¸Å ¿¹¹æºÎÅÍ Ã³¹ú, ÇÇÇØ ±¸Á¦±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Á¾ÇÕ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö