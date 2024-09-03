Ëþ ±¸ÇüÀº ¡®Â¡¿ª 4³â¡¯¡¦¡®¸¶¾à Åõ¾à¡¯ À¯¾ÆÀÎ, 1½É °á°ú´Â

¸¶¾à »ó½À Åõ¾à ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎ(º»¸í ¾öÈ«½Ä¡¤38)¾¾ÀÇ 1½É °á°ú°¡ 3ÀÏ ³ª¿Â´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ25ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Áö±Í¿¬)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ À¯¾¾ ÀçÆÇÀÇ 1½É ¼±°í±âÀÏÀ» ¿¬´Ù.
¾Õ¼ °ËÂûÀº Áö³ 7¿ù 24ÀÏ °á½É°øÆÇ¿¡¼ À¯¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 4³â¿¡ ¹ú±Ý 200¸¸¿ø, ÃßÂ¡±Ý 154¸¸¿øÀ» ¼±°íÇØ ´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
À¯¾¾´Â ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼ ¡°ÀúÀÇ Àß¸øµé¿¡ ´ëÇØ ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í »çÁËÀÇ ¸»¾¸À» ÀüÇÏ°í ½Í´Ù¡±¸ç ¡°¾î¶² °á°ú°¡ ³ª¿Àµç ÈÎ¾À ´õ °Ç°ÇÏ°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Àú¸¦ ¾Æ²¸ÁÖ½Å ¸¹Àº ºÐ²² º¸´äÇÏ°í »çÈ¸¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ¹°·Î »ì¾Æ°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À¯¾¾´Â 2020³â 9¿ù~2022³â 3¿ù ¼¿ï ÀÏ´ë º´¿ø¿¡¼ ¹Ì¿ë ½Ã¼úÀÇ ¼ö¸é ¸¶Ãë¸¦ ºùÀÚÇØ 181Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÀÇ·á¿ë ÇÁ·ÎÆ÷Æú µîÀ» »ó½À Åõ¾àÇÑ ÇøÀÇ·Î Áö³ÇØ 10¿ù ±â¼ÒµÆ´Ù. À¯¾¾°¡ Åõ¾àÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÈ ÀÇ·á¿ë ¸¶¾à·ù´Â ÇÁ·ÎÆ÷Æú, ¹Ì´ÙÁ¹¶÷, ÄÉÅ¸¹Î, ·¹¹Ì¸¶Á¹¶÷ µî ÃÑ 4Á¾ÀÌ´Ù.
À¯¾¾´Â 2021³â 5¿ùºÎÅÍ 2022³â 8¿ù±îÁö 44Â÷·Ê Å¸ÀÎ ¸íÀÇ·Î µÎ Á¾·ùÀÇ ¼ö¸éÁ¦ 1100¿©Á¤À» ºÒ¹ý Ã³¹æ¹Þ¾Æ »çµéÀÎ ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù. Áö³ÇØ 1¿ù °ø¹üÀÎ ÁöÀÎ ÃÖ¸ð¾¾ µî 4¸í°ú ÇÔ²² ¹Ì±¹¿¡¼ ´ë¸¶¸¦ Èí¿¬ÇÏ°í, ´Ù¸¥ ÀÌ¿¡°Ô Èí¿¬À» ±³»çÇÑ ÇøÀÇµµ ÀÖ´Ù.
À¯¾¾¿¡°Ô Áø·á±â·Ï ¾øÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷ÆúÀ» Åõ¾àÇÑ ÀÇ»ç 6¸íµµ 1½É¿¡¼ ¹ú±ÝÇü È¤Àº Â¡¿ªÇü ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¹ÞÀº »óÅÂ´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö