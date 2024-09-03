¡®¿­¡¤°æ·Ã¡¯ 2¼¼ ¿©¾Æ, ÀÀ±Þ½Ç 11°÷ Áø·á°ÅºÎ¡¦¡°ÀÇ½ÄºÒ¸í¡±

µÎ »ì¹è±â ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ°¡ ¿°ú °æ·ÃÀ¸·Î À§±ÞÇÑ »óÈ²¿¡¼ ÀÀ±Þ½Ç 11°÷À¸·ÎºÎÅÍ Áø·á °ÅºÎ¸¦ ´çÇØ ÀÇ½ÄºÒ¸í¿¡ ºüÁø »ç°ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
2ÀÏ ¼Ò¹æ ´ç±¹ µî¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã40ºÐÂë A¾çÀÌ ¿ÀÌ ³ª°í °æ·Ã Áõ»óÀ» ÀÏÀ¸ÄÑ A¾ç ¾î¸Ó´Ï°¡ °ð¹Ù·Î 119¿¡ ÀüÈÇß´Ù. 11ºÐ ¸¸¿¡ ±¸±Þ´ë¿øÀÌ µµÂøÇßÀ¸³ª ±¸±ÞÂ÷´Â ¹Ù·Î Ãâ¹ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ´çÀå Áø·á¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÀÀ±Þ½ÇÀÌ ¾ø¾î¼¿´´Ù.
°æ±â ¼ºÏ±Ç¿ª º´¿ø 6°÷¿¡ ÀüÈÇßÁö¸¸ ¸ðµÎ È¯ÀÚ¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø´Ù¸ç °ÅºÎÇß´Ù. ±ÞÇÑ ´ë·Î ÀÚÅÃ¿¡¼ °¡Àå °¡±î¿î ´ëÇÐº´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÇßÁö¸¸ ¿ª½Ã Áø·á¸¦ °ÅÀý´çÇß´Ù.
ÀÌ·¸°Ô ¸ðµÎ 11°÷ÀÇ º´¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¡®ÀÇ·áÁøÀÌ ¾ø´Ù¡¯¸ç Áø·á¸¦ °ÅºÎ´çÇß´Ù. 12¹øÂ° ¿¬¶ôÇÑ º´¿ø¿¡¼ °Ü¿ì ÀÀ±ÞÁø·á¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Âµ¥, ÀÌ¹Ì 119¿¡ ½Å°íÇÑ Áö 1½Ã°£ÀÌ³ª Áö³ µÚ¿´´Ù.
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ÀüÀÇ±³ÇùÀº ¡°Àü±¹ 408°³ ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü Áß Àü°øÀÇ ¼ö·Ã±â°üÀÎ 100¿©°÷ÀÇ ¹®Á¦°¡ ½ÉÇØÁö°í ÀÖ°í, ÀÌ°÷¿¡¼ ÁßÁõ È¯ÀÚ¸¦ ÁÖ·Î ´Ù·ç±â¿¡ ´õ Å« ¹®Á¦¡±¶ó¸ç ¡°ÀÇ»çµéµµ ¶°³ª°í ¹èÈÄ Áø·á(ÀÀ±Þ½Ç Ä¡·á ÈÄ Áø·á)µµ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¸øÇÏ´Âµ¥ ÀÀ±Þ½ÇÀÌ ¹®À» ¿¾ú´Ù°í ÇØ¼ ¸ðµç ÀÇ·á ¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÇ´Â °ÍÃ³·³ ¸»ÇÏ´Â °Ç ½É°¢ÇÑ Á¤º¸ÀÇ ¿Ö°î¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö