ÇÑ±¹º¸À°ÁøÈï¿ø ¡®»ï¼º ´Ù¾ç¼º Á¸ÁßÇÁ·Î±×·¥¡¯ ¼º°ú°øÀ¯È¸ °³ÃÖ

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¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö