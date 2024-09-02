½Ã»ç > ÀüÃ¼±â»ç

ÇÑ±Û³¯ ±â³ä ¡®½Ã¹Î¸ðµ¨ ¿Àµð¼Ç¡¯ ÀÇÁ¤ºÎ¼­ 21ÀÏ °³ÃÖ

Âü°¡ Á¢¼ö 9¿ù 10ÀÏ±îÁö ÁøÇà

ÀÔ·Â : 2024-09-02 23:20/¼öÁ¤ : 2024-09-02 23:27

Á¦578µ¹ ÇÑ±Û³¯À» ¸Â¾Æ °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã¿¡¼­ ¡®2024 ÇÑ±ÛÀÇ ³¯ ½Ã¹Î¸ðµ¨ ¿Àµð¼Ç¡¯ÀÌ °³ÃÖµÈ´Ù.

°æ±âºÏºÎ ¹®È­ÇÃ·§Æû Çª¸¥µÎ·¹´Â ¿À´Â 21ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÃ» º»°ü 2Ãþ °­´ç¿¡¼­ Á¦578µ¹ ÇÑ±Û³¯ ±â³ä ½Ã¹Î¸ðµ¨ ¿Àµð¼ÇÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø ¿Àµð¼ÇÀº ½Ã¹ÎÀÌ ÁÖÃ¼°¡ µÅ ÇÑ±Û³¯À» ±â³äÇÏ´Â ÇÑ±Û·Î µðÀÚÀÎµÈ ÇÑº¹À» ÀÔ°í ¸ðµ¨·Î Âü¿©ÇÏ¸ç ÇÑ±ÛÀÇ ¿ì¼ö¼º°ú ÀÚ±à½ÉÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

ÀÌ¹ø ½Ã¹Î ¸ðµ¨ ¿Àµð¼Ç Âü°¡ Á¢¼ö´Â ¿À´Â 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç, Âü°¡ ÀÚ°ÝÀº 20¼¼ ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀÎÀ¸·Î ÀÇÁ¤ºÎ ½Ã¹ÎÀÇ °æ¿ì °¡»êÁ¡ÀÌ ºÎ¿©µÈ´Ù.

¿Àµð¼ÇÀº ¿À´Â 21ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã¿¡ ¿­¸®¸ç, Âü°¡ÀÚ´Â ´ÜÁ¤ÇÑ º¹ÀåÀ¸·Î ½ÅºÐÁõÀ» ÁöÂüÇØ Âü¼®ÇÏ¸é µÈ´Ù. ¿Àµð¼Ç ÇÕ°ÝÀÚ´Â 25ÀÏ °³º°ÀûÀ¸·Î ¿¬¶ôÀÌ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÕ°ÝÀÚ¿¡°Ô´Â ¹«·á ¿öÅ· ±³À°°ú ÇÑ±Û³¯ ÆÐ¼Ç¼î ¸ðµ¨·Î Ãâ¿¬ÇÒ ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁö¸ç, Çà»ç¿¡¼­ Çì¾î¿Í ¸ÞÀÌÅ©¾÷, ÇÑ±Û ÇÑº¹µµ ¹«·á·Î Á¦°øµÈ´Ù. ´Ù¸¸ ¿öÅ· ±³À°¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÇÕ°ÝÀº Ãë¼ÒµÈ´Ù.

½Å¹Î½Ä Çª¸¥µÎ·¹ ´ëÇ¥´Â ¡°ÀÌ¹ø ¿Àµð¼ÇÀº ½Ã¹ÎÀÌ ÁÖÃ¼°¡ µÅ ÁøÇàµÇ´Â Çà»ç·Î ÀÇÁ¤ºÎ½Ã¸¦ ºñ·ÔÇÑ °æ±âºÏºÎÀÇ ¸¹Àº ½Ã¹ÎÀÌ Çà»ç¿¡ Âü¿©ÇØ Ã¼ÇèÇÏ°í °æÇèÇÏ¸ç, ¼ÒÅëÇÏ´Â ½Ã°£ÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¢ ´ÜÃ¼ÀÇ ºÀ»ç¿Í ÈÄ¿øÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ÇÑ±Û³¯ ÃàÁ¦·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶
´ç½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÒ ¸¸ÇÑ ±â»ç
X ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿ÀÅå