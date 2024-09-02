¹Ú¿Ï¼ö °æ³²Áö»ç µî ´ëÇ¥´Ü Æú¶õµå FA-50 ¿î¿ë±âÁö ¹æ¹®

¹Ú¿Ï¼ö °æ³²Áö»ç¸¦ ´ÜÀåÀ¸·Î Ã¼ÄÚ¿¡ ÀÌ¾î Æú¶õµå¸¦ Ã£Àº °æ³²´ëÇ¥´ÜÀº 2ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ±¹»ê FA-50 °æÀüÅõ±â¸¦ ¼öÀÔ¡¤¿î¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â Æú¶õµåÀÇ ¹Î½ºÅ© °ø±º±âÁö¸¦ Ã£¾Ò´Ù.
¡®¹Î½ºÅ© °ø±º±âÁö¡¯´Â 2022³â 9¿ù ÇÑ±¹°ú Æú¶õµå ¾ç±¹ °£ 48´ëÀÇ ±¹»ê FA-50 ÀüÅõ±â ¼öÃâ °è¾àÀÌ Ã¼°áµÈ ÈÄ Æú¶õµå·Î ÀÎµµµÈ FA-50 12´ë°¡ ¹èÄ¡µÅ ¿î¿ë ÁßÀÎ °÷À¸·Î ÇÑ-Æú ¾ç±¹ÀÇ ±¹¹æ ¹× ¹æ»ê Çù·Â¿¡ Áß¿äÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ Áö´Ñ Àå¼Ò´Ù.
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Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö