¹Ú¸í±Õ °æ³²µµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç °¡À» ÅÂÇ³¡¤Æø¿° ´ëºñ È¸ÀÇ ÁÖÀç

°æ³²µµ´Â 2ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú¸í±Õ ½ÅÀÓ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç ÁÖÀç·Î °æ³²µµ ½Ç¡¤±¹Àå ¹× ½Ã¡¤±º ºÎ´ÜÃ¼ÀåÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ °¡À»Ã¶ ÅÂÇ³ ¹× Æø¿° ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¸¦ °¡Á³´Ù.
±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é 9~10¿ùÀÇ °¼ö·®Àº Æò³â°ú ºñ½ÁÇÏ°Å³ª ¸¹À» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ³ª ÃÖ±Ù ¾ßÇà¼º Æø¿ì¡¤±ØÇÑ °¿ì ¾ç»ó, ±â»ó°üÃø ¿ª»ç»ó °¡Àå ³ôÀº Æò±Õ±â¿Â µî ¿¹Ãø ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áõ´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ µµ´Â 11È£ ÅÂÇ³ ¡®¾ß±âÀÇ Áø·Î¸¦ ¿¹ÀÇ ÁÖ½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí Çâ ÈÄ ¹ß»ýÀÌ ¿¹»óµÇ´Â12È£ ÅÂÇ³°ú °ü·Ã µµ¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÀÎ¸íÇÇÇØ Á¦·ÎÈ¸¦ À§ÇØ È£¿ì, ÅÂÇ³, Æø¿° ´ëºñ ÃßÁø»çÇ×À» ÀçÁ¡°ËÇÏ°í ´ëÃ³°èÈ¹À» ³íÀÇÇß´Ù.
µµ´Â Áö³ 5¿ù15ÀÏºÎÅÍ ¿À´Â 10¿ù15ÀÏ±îÁö Ç³¼öÇØ ´ëÃ¥±â°£°ú ¿À´Â 30ÀÏ±îÁö Æø¿° ´ëÃ¥±â°£ Áö´ëº» ±Ù¹«¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í, À§Çè»óÈ² ¹ß»ý ½Ã ºÎ´ÜÃ¼Àå Áß½É ÃÑ°ý ´ëÀÀÃ¼°è ±¸Ãà°ú ¼Óµµ°¨ ÀÖ´Â Àç³ ÇöÀå »óÈ²°ü¸®¡¤´ëÀÀÀ» À§ÇØ ÇöÀå»óÈ²°ü¸®°üÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶Ç °æ³²Çü ¡®¿ì¸®¸¶À» Àç³¼øÂû´ë¡¯, ¡®°æ³²119Åä¸ñ±¸Á¶´ë¡®, ÀÚÀ²¹æÀç´Ü µî ¹Î¡¤°ü Çù¾÷ Àç³ ´ëÀÀÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇØ ¿¹Âû¡¤»óÈ²°ü¸®¸¦ °ÈÇß´Ù.
Áö³ 4~5¿ù Ç³¼öÇØ ÀÎ¸íÇÇÇØ ¿ì·ÁÁö¿ªÀ» Àü¼ö ÀçÁ¶»çÇØ 1170°÷¿¡¼ 1757°÷À¸·Î È®´ë ÁöÁ¤¡¤°ü¸®ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Ç³¼öÇØ ´ëÃ¥±â°£ µµ¿Í ½Ã±ºÀÌ µµ·Î¿Í Ç×¸¸¡¤¼ö»ê½Ã¼³ µî Á¤ºñ¡¤Á¡°ËÀ» ¿Ï·áÇÏ°í, ³ëÈÄ ±¼¶Ò, ¿Á¿Ü±¤°í¹°À» Ã¶°ÅÇÏ´Â µî »çÀü¿¡ À§Çè ¿äÀÎÀ» Á¦°ÅÇß´Ù.
Æø¿° ´ëÃ¥±â°£¿¡´Â Æø¿°´ëÀÀ Àü´ãÁ¶Á÷(T/F)À» ±¸¼ºÇØ ¼Ò°ü »ç¹«º° Æø¿° ´ëÃ¥À» ÃßÁøÇÏ´Â ÇÑÆí À§±â°æº¸ ´Ü°èº° À¾¸éµ¿ ÇöÀåÁ¡°Ë¹Ý(293°³ À¾¡¤¸é¡¤µ¿ 2344¸í)À» Æí¼ºÇØ ³óÀÛ¾÷Àå, °Ç¼³ÇöÀå µî Ãë¾àÁö¿ªÀ» ´©Àû 5¸¸2494°³¸¦ Á¡°ËÇß´Ù.
µµ³» ¿Â¿ÁúÈ¯ »ç¸ÁÀÚÀÇ ´ëºÎºÐ(6¸í Áß 4¸í)ÀÌ ³í¡¤¹ç¿¡¼ ¹ß»ýÇÔ¿¡ µû¶ó Áö³´Þ 9ÀÏºÎÅÍ ÀÚÀ²¹æÀç´Ü, »ýÈ°°³¼±È¸, »õ¸¶À»ÁöÈ¸ µî ¹Î°£´ÜÃ¼¿Í ¿µ³óÇöÀå ¿¹ÂûÈ°µ¿À» ÅëÇØ(¿¬ÀÎ¿ø 2¸¸3760¸í)Ãß°¡ ÀÎ¸íÇÇÇØ¸¦ ¸·±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ú ºÎÁö»ç´Â ¡°¿¹Ãø ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áõ´ëµÈ ±âÈÄ »óÈ²¿¡¼ ¹«¾ùº¸´Ù ÃÖ¾ÇÀÇ »óÈ²À» °¡Á¤ÇÑ Ã¶ÀúÇÑ »çÀü ´ëºñ¸¦ °Á¶ÇÏ¸é¼ ³²Àº Ç³¼öÇØ¡¤Æø¿° ´ëÃ¥±â°£ ºóÆ´¾ø´Â »óÈ²°ü¸®¸¦ ÅëÇØ µµ¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ³ë·ÂÇØ ÁÙ °Í¡±À» ´çºÎÇß´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö