ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡ Ç³µ¢, µÚ´Ê°Ô ¡°»ì·Á´Þ¶ó¡±¡¦ ÇØ°æ °ñ¸Ó¸®

ÆóÀåÇÑ ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ ÇÇ¼¸¦ Áñ±â´Ù ¼ö³ »ç°í¸¦ ´çÇÏ´Â °ü±¤°´µéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ´ç±¹Àº ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå ÃâÀÔÀ» ¸·±â À§ÇØ ¾ÈÀü¶ì¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ´Â µî ´ëÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ ³ª¼¸ç ¡®´Ê±ðÀÌ ÇÇ¼°´¡¯ º¸È£ Á¶Ä¡¿¡ ¾È°£ÈûÀ» ¾²°í ÀÖ´Ù.
¼ÓÃÊÇØ¾ç°æÂû¼´Â 2ÀÏ °æÂû¼ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ °¿ø ¼ÓÃÊ½Ã, ¾ç¾ç±º, °í¼º±º ÁöÀÚÃ¼ °ü°èÀÚ µî°ú ÇÔ²² ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¸¦ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇÀÇ ÇÙ½ÉÀº ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ÀÇ ¼ö³ »ç°í ¿¹¹æÀÌ´Ù. ¿©¸§Ã¶ÀÌ ³¡³ª°¡¸ç Àü±¹ °÷°÷¿¡¼ ÇØ¼ö¿åÀåµéÀÌ ¿î¿µÀ» Á¾·áÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡ ÀÓÀÇ·Î µé¾î°¡ ¹°³îÀÌ¸¦ Áñ±â´Ù°¡ »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÏÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦ Áö³´Þ 25ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã54ºÐÂë °í¼º±º »ïÆ÷ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ 40´ë A¾¾°¡ ¹°¿¡ ºüÁ® µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇÏ´Ù ÀÎ±Ù ½Ã¹Î¿¡ ±¸Á¶µÆ´Ù.
°°Àº ´Þ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã39ºÐÂë¿¡´Â ¾ç¾ç±º ÇÏÁ¶´ëÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ ¹°³îÀÌ¸¦ ÇÏ´ø 30´ë B¾¾°¡ ±¸¸íÁ¶³¢¸¦ ÀÔÀº Ã¤ ¹Ù´Ù¿¡ Ç¥·ùÇÏ´Ù ±¸Á¶µÆ´Ù. ÀÌ ³²¼ºÀ» ±¸ÇÏ´Â µ¥¸¸ ÇØ°æ 5¸íÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù.
¼ÓÃÊ¡¤¾ç¾çÁö¿ª ÇØ¼ö¿åÀå ´ëºÎºÐÀº Áö³´Þ 25ÀÏºÎÅÍ ÆóÀå »óÅÂ¿´´Ù. ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ ¿Ã ¿©¸§ µ¿¾È ¹ß»ýÇÑ ¹°³îÀÌ »ç°í¸¸ 10¿©°Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. 4¸íÀº ¼ûÁ³´Ù.
¹®Á¦´Â ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ ¹°³îÀÌÇÏ´Â ÇÇ¼°´À» ¸·À» ¹ýÀû ÀåÄ¡°¡ ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ÇØ¼ö¿åÀåµéÀº ¡®¾ÈÀü¿ä¿øÀ» ´õ ÀÌ»ó ¹èÄ¡ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡¯ µî °æ°í ¹®±¸¸¦ ºÎÂøÇßÁö¸¸ »ç°í´Â ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀåÀ» Ã£Àº ÀÌµéÀº ¹æ¼Û ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°µþÀÌ ¼ö¿µÀ» ÀßÇØ ±¦Âú´Ù¡± ¡°ÀÌ Á¤µµ¸é ¾ÈÀüÇÏÁö ¾Ê³Ä¡± µî ´ë¼ö·ÓÁö ¾Ê´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
´ëÀÀÀº ÇØ¾ç°æÂû ¸òÀ¸·Î ³²¾Ò´Ù. ÇØ°æÀº »ç¸Á»ç°í ¹ß»ý ÇØº¯ »ç°í ¿¹¹æ Çö¼ö¸· ºÎÂø, »ç°í ´Ù¹ßÁö¿ª À§ÇèÇ¥ÁöÆÇ ¼³Ä¡, ¿¬¾È »ç°í À§Çè¿¹º¸ ¹ß·É ½Ã ÇØ¼ö¿åÀå ÃâÀÔ ±ÝÁö ¾ÈÀü¶ì ¼³Ä¡ µî Á¶Ä¡¸¦ ÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¶Ç µå·Ð¼øÂû´ë¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÇØ°æ±¸Á¶´ë°¡ ¼ö½Ã·Î Ãë¾à Áö¿ªÀ» ¼øÂûÇÏ¸ç »ç°í ¿¹¹æ¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÇØ°æ °ü°èÀÚ´Â ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°¹Ù´Ù´Â ÀÌ¾È·ù ¹ß»ý µîÀ¸·Î ÀÎ¸íÇÇÇØ À§Çè¼ºÀÌ ³ô¾Æ ÆóÀå ÈÄ¿¡´Â ¹°³îÀÌ¸¦ ÀÚÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¹°³îÀÌ ½Ã ¹Ýµå½Ã ±¸¸íÁ¶³¢¸¦ Âø¿ëÇÏ´Â µî ¾ÈÀü ¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇØ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö