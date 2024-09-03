ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡ Ç³µ¢, µÚ´Ê°Ô ¡°»ì·Á´Þ¶ó¡±¡¦ ÇØ°æ °ñ¸Ó¸®

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ÀÔ·Â : 2024-09-03 00:02
8¿ù 25ÀÏ °­¿ø °­¸ª½Ã °­¹®ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ ÇÇ¼­°´µéÀÌ ¸·¹ÙÁö ÇÇ¼­¸¦ Áñ±â°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÆóÀåÇÑ ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ ÇÇ¼­¸¦ Áñ±â´Ù ¼ö³­ »ç°í¸¦ ´çÇÏ´Â °ü±¤°´µéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ´ç±¹Àº ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå ÃâÀÔÀ» ¸·±â À§ÇØ ¾ÈÀü¶ì¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ´Â µî ´ëÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ ³ª¼­¸ç ¡®´Ê±ðÀÌ ÇÇ¼­°´¡¯ º¸È£ Á¶Ä¡¿¡ ¾È°£ÈûÀ» ¾²°í ÀÖ´Ù.

¼ÓÃÊÇØ¾ç°æÂû¼­´Â 2ÀÏ °æÂû¼­ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ °­¿ø ¼ÓÃÊ½Ã, ¾ç¾ç±º, °í¼º±º ÁöÀÚÃ¼ °ü°èÀÚ µî°ú ÇÔ²² ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¸¦ Çß´Ù.

ÀÌ³¯ È¸ÀÇÀÇ ÇÙ½ÉÀº ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ÀÇ ¼ö³­ »ç°í ¿¹¹æÀÌ´Ù. ¿©¸§Ã¶ÀÌ ³¡³ª°¡¸ç Àü±¹ °÷°÷¿¡¼­ ÇØ¼ö¿åÀåµéÀÌ ¿î¿µÀ» Á¾·áÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡ ÀÓÀÇ·Î µé¾î°¡ ¹°³îÀÌ¸¦ Áñ±â´Ù°¡ »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÏÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.

½ÇÁ¦ Áö³­´Þ 25ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã54ºÐÂë °í¼º±º »ïÆ÷ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ 40´ë A¾¾°¡ ¹°¿¡ ºüÁ® µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇÏ´Ù ÀÎ±Ù ½Ã¹Î¿¡ ±¸Á¶µÆ´Ù.

°°Àº ´Þ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã39ºÐÂë¿¡´Â ¾ç¾ç±º ÇÏÁ¶´ëÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ ¹°³îÀÌ¸¦ ÇÏ´ø 30´ë B¾¾°¡ ±¸¸íÁ¶³¢¸¦ ÀÔÀº Ã¤ ¹Ù´Ù¿¡ Ç¥·ùÇÏ´Ù ±¸Á¶µÆ´Ù. ÀÌ ³²¼ºÀ» ±¸ÇÏ´Â µ¥¸¸ ÇØ°æ 5¸íÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù.

¼ÓÃÊ¡¤¾ç¾çÁö¿ª ÇØ¼ö¿åÀå ´ëºÎºÐÀº Áö³­´Þ 25ÀÏºÎÅÍ ÆóÀå »óÅÂ¿´´Ù. ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ ¿Ã ¿©¸§ µ¿¾È ¹ß»ýÇÑ ¹°³îÀÌ »ç°í¸¸ 10¿©°Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. 4¸íÀº ¼ûÁ³´Ù.

8¿ù 31ÀÏ ¿ÀÈÄ °­¿ø °­¸ª½Ã »çÃµ¸é »çÃµÇØ¼ö¿åÀå¿¡ ÆóÀåÀ» ¾Ë¸®´Â Çö¼ö¸·ÀÌ °É·Á ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

¹®Á¦´Â ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼­ ¹°³îÀÌÇÏ´Â ÇÇ¼­°´À» ¸·À» ¹ýÀû ÀåÄ¡°¡ ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ÇØ¼ö¿åÀåµéÀº ¡®¾ÈÀü¿ä¿øÀ» ´õ ÀÌ»ó ¹èÄ¡ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡¯ µî °æ°í ¹®±¸¸¦ ºÎÂøÇßÁö¸¸ »ç°í´Â ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÆóÀå ÇØ¼ö¿åÀåÀ» Ã£Àº ÀÌµéÀº ¹æ¼Û ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ¡°µþÀÌ ¼ö¿µÀ» ÀßÇØ ±¦Âú´Ù¡± ¡°ÀÌ Á¤µµ¸é ¾ÈÀüÇÏÁö ¾Ê³Ä¡± µî ´ë¼ö·ÓÁö ¾Ê´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

´ëÀÀÀº ÇØ¾ç°æÂû ¸òÀ¸·Î ³²¾Ò´Ù. ÇØ°æÀº »ç¸Á»ç°í ¹ß»ý ÇØº¯ »ç°í ¿¹¹æ Çö¼ö¸· ºÎÂø, »ç°í ´Ù¹ßÁö¿ª À§ÇèÇ¥ÁöÆÇ ¼³Ä¡, ¿¬¾È »ç°í À§Çè¿¹º¸ ¹ß·É ½Ã ÇØ¼ö¿åÀå ÃâÀÔ ±ÝÁö ¾ÈÀü¶ì ¼³Ä¡ µî Á¶Ä¡¸¦ ÇÏ±â·Î Çß´Ù.

¶Ç µå·Ð¼øÂû´ë¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÇØ°æ±¸Á¶´ë°¡ ¼ö½Ã·Î Ãë¾à Áö¿ªÀ» ¼øÂûÇÏ¸ç »ç°í ¿¹¹æ¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÇØ°æ °ü°èÀÚ´Â ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ¡°¹Ù´Ù´Â ÀÌ¾È·ù ¹ß»ý µîÀ¸·Î ÀÎ¸íÇÇÇØ À§Çè¼ºÀÌ ³ô¾Æ ÆóÀå ÈÄ¿¡´Â ¹°³îÀÌ¸¦ ÀÚÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¹°³îÀÌ ½Ã ¹Ýµå½Ã ±¸¸íÁ¶³¢¸¦ Âø¿ëÇÏ´Â µî ¾ÈÀü ¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇØ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.

±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

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