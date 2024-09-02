±¤ÁÖ°æÂû ¡®º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì¡¯ °æ°è·É¡¦¡®ÀÇ½ÉÀüÈ­ ¹«Á¶°Ç ²÷¾î¾ß¡¯

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±¤ÁÖ=Àå¼±¿í ±âÀÚ swjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö