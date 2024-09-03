¡°±× MBTI Ã¤¿ë ¾È ÇÑ´ë¡± ¼º°Ý °Ë»ç ¡®½Å·Ú¼º ³í¶õ¡¯

¼º°ÝÀ» 16°¡Áö À¯ÇüÀ¸·Î ºÐ·ùÇÏ´Â ¿Â¶óÀÎ MBTI °Ë»ç°¡ ÀÏº»¿¡¼µµ À¯ÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ë»ç °á°ú´Â Á÷¿ø Ã¤¿ë¿¡±îÁö È°¿ëµÇ°í ÀÖÁö¸¸ °úÇÐÀû ±Ù°Å¿¡ ´ëÇØ¼´Â Àü¹®°¡µéÀÌ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÑ´Ù°í ÀÏº» ¾Æ»çÈ÷½Å¹®ÀÌ ÀüÇß´Ù. °øÀÎ ±â°üÀº ¿Â¶óÀÎ MBTI °Ë»ç°¡ ½ÇÁ¦ MBTI¿Í´Â ÀüÇô ´Ù¸£´Ù°í ¼±À» ±×¾ú´Ù.
2ÀÏ ¾Æ»çÈ÷ º¸µµ¸¦ º¸¸é ÀÏº» µµ¾ß¸¶ÇöÀº Áö³ 6¿ù ÀÌÁ÷À» °í¹ÎÇÏ´Â »çÈ¸ÀÎ ´ë»ó ¿Â¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª¿¡¼ ÀÚ±â ¼º°ÝÀ» ÆÄ¾ÇÇÏ±â À§ÇÑ ¼ö´ÜÀ¸·Î ¡®16ÆÛ½º³Î¸®Æ¼Áî(16Personalities)¡¯¶ó´Â ¹«·á MBTI °Ë»ç ¼ºñ½º¸¦ ¼Ò°³Çß´Ù.
ÀÌ ¼ºñ½º´Â 10ºÐ Á¤µµ °´°ü½Ä Áú¹®¿¡ ´äÇÏ¸é ¼º°ÝÀ» 16°¡Áö·Î ³ª´« °á°ú¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼µµ ´ëºÎºÐ ÀÌ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ´Ù.
Ç÷¾×ÇüÃ³·³¡¦ ¡®MBTI ¶§¹®¿¡ ÃëÁ÷ ¸øÇÒÁöµµ¡¯ÀÏº»¿¡´Â Á÷¿øÀ» ±¸ÇÏ´Â »ç¶÷°ú Á÷ÀåÀ» ±¸ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¼·Î ¡®¹Ì½º¸ÅÄ¡¡¯¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç ±¸Á÷ÀÚÀÇ MBTI Á¤º¸¸¦ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â ±¸ÀÎ¿ë À¥»çÀÌÆ®µµ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÈÄÄí¿ÀÄ«´ëÇÐ ÀÎ¹®ÇÐºÎ »çÈ¸½É¸®ÇÐÀÚ ³ª¿ÍÅ¸ ÄË°í ºÎ±³¼ö´Â ¾à 2³â Àü ÇÐ»ý¿¡°Ô Ã³À½ MBTI¸¦ µé¾ú´Ù°í ¾Æ»çÈ÷¿¡ ¸»Çß´Ù. ±×°¡ ¿ÃÇØ 4¿ù ½É¸®ÇÐ ÀÔ¹® °ÀÇ¿¡¼ ÇÐ»ý 200¸í¿¡°Ô ¹°¾ú´õ´Ï 90% Á¤µµ°¡ MBTI¿¡ ´ëÇØ µé¾îº» ÀûÀÌ ÀÖ´Ù°í ´äÇß´Ù. ÇÑ±¹¿¡ ºñÇÏ¸é ´ÊÁö¸¸ ÀÏº»¿¡¼µµ ÀþÀº ÃþÀ» Áß½ÉÀ¸·Î MBTI°¡ ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù´Â ¾ê±â´Ù.
¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º(SNS)¿¡¼´Â Æ¯Á¤ ¼º°Ý À¯ÇüÀ» °¡Áø »ç¶÷Àº Á÷Àå¿¡¼ Ã¤¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ±ÛÀ» Á¾Á¾ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ¾Æ»çÈ÷´Â ¡°ÀÌ·± ¡®Â÷º°¡¯Àº (°ú°Å) Ç÷¾×Çü¿¡ µû¸¥ ¼º°Ý Áø´Ü¿¡¼µµ ³ªÅ¸³µ´Ù¡±¸ç ¡°1990³â´ëºÎÅÍ BÇü°ú ABÇüÀÎ »ç¶÷Àº ¡®¿·¿¡ »ì°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù¡¯´Â ¸»À» ´Ù¸¥ Ç÷¾×Çüº¸´Ù ¸¹ÀÌ µé¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
MBTI´Â À¯Æ©ºê¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ÄÜÅÙÃ÷µµ Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÅÍ³Ý °Ë»ö ºóµµ¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â ±¸±Û Æ®·»Æ®·Î º¸¸é ÀÏº» ³» MBTIÀÇ ÀÎ±â´Â 3³â Àü ´ëºñ ¼ö½Ê ¹è ³ô¾ÆÁ® º°ÀÚ¸® ¿î¼¼¸¦ Å©°Ô ¾ÕÁú·¶´Ù°í ¾Æ»çÈ÷´Â ¼³¸íÇß´Ù.
¡°¹«·á °Ë»ç, MBTI Èä³»¡¦ ¿ø·¡ 4½Ã°£Â¥¸®¡±MBTI´Â ½ºÀ§½º ½É¸®ÇÐÀÚ Ä«¸¦ ±¸½ºÅ¸ºê À¶ÀÇ ÀÌ·ÐÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹Ì±¹¿¡¼ 1960³â´ëºÎÅÍ °³¹ßµÈ ¼º°Ý °Ë»ç µµ±¸´Ù. °³¹ßÀÚ ÀÌ¸§À» µý ¡®¸¶ÀÌ¾î½º-ºê¸¯½º Å¸ÀÔ ÁöÇ¥¡¯ÀÇ ¿µ¾î ¸Ó¸®±ÛÀÚ°¡ MBTI´Ù.
ÀþÀºÀÌµéÀÌ MBTI¿¡ °ü½ÉÀ» °®´Â ÀÌÀ¯´Â ´Ù¸¥ »ç¶÷°ú ¸¸³µÀ» ¶§ ´ëÈÀÇ ½Ç¸¶¸®°¡ µÈ´Ù´Â Á¡, ÀÚ½ÅÀÇ MBTI¿¡ ´ëÇÑ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¼³¸íÀÌ ÀÚÁ¸°¨À» ³ô¿©ÁØ´Ù´Â Á¡ µîÀÌ´Ù. °¡Àå Áñ°Ü ÀÌ¿ëÇÏ´Â MBTI °Ë»ç µµ±¸´Â 16ÆÛ½º³Î¸®Æ¼Áî´Ù.
ÀÏº» MBTIÇùÈ¸´Â ÀÌ ¼ºñ½º¿¡ ´ëÇØ ¡°Å¸´ç¼ºÀÌ °ËÁõµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°MBTI¸¦ Èä³» ³»°í ÀÖÁö¸¸ ¡®ÀüÇô ´Ù¸¥ °Í¡¯¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇÑ´Ù°í ¾Æ»çÈ÷´Â ÀüÇß´Ù.
ÇùÈ¸°¡ ÁøÇàÇÏ´Â °Ë»ç´Â ÀÚ°ÝÀ» °®Ãá Àü¹®°¡°¡ 4½Ã°£ ÀÌ»ó¿¡ °ÉÃÄ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. 93°³·Î ±¸¼ºµÈ °¢ Áú¹®¿¡ µÎ °¡Áö ¼±ÅÃÁö Áß ÇÏ³ª¸¦ °í¸£´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
¿µ±¹¿¡ º»»ç¸¦ µÐ 16ÆÛ½º³Î¸®Æ¼Áî ¿î¿µ»ç´Â MBTI¿Í ´Ù¸¥ ÀÌ·ÐÀÇ ÀåÁ¡À» °áÇÕÇß´Ù°í À¥»çÀÌÆ®¿¡ ¼³¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â ¾Æ»çÈ÷ ÁúÀÇ¿¡ ¡°¿ì¸® Á¢±Ù¹ýÀº ¸¶ÀÌ¾î½º-ºê¸¯½º¿Í ¸¹Àº ¸é¿¡¼ ´Ù¸£´Ù¡±°í ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ´äÇß´Ù.
¿ÜÇâ¡¤³»Çâ, ¿Þ¼Õ¡¤¿À¸¥¼Õ°ú °°´Ù? Å¸´ç¼º °ø¹æMBTI´Â °Ë»ç ÁÖÃ¼³ª ¹æ½ÄÀ» ¶°³ª ±× ÀÚÃ¼°¡ ½Å·Ú¼ºÀ» ÀÇ½É¹Þ´Â ´ë»óÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ Æú¸®Å×Å©´Ð ÁÖ¸³´ë Æ÷¸ð³ª Ä·ÆÛ½ºÀÇ ·£µð ½ºÅ¸ÀÎ Á¶±³¼ö(»çÈ¸½É¸®ÇÐ ¹Ú»ç)´Â 2019³â 1¿ù »çÈ¸ ¹× ¼º°Ý ½É¸®ÇÐ Àü¹® Àú³Î¿¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ³í¹®¿¡¼ ¡°MBTI ÀÌ·ÐÀº ¾Ë·ÁÁø »ç½Ç°ú µ¥ÀÌÅÍ¿ÍÀÇ ÀÏÄ¡¼ºÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°í °ËÁõ °¡´É¼ºÀÌ °á¿©µÅ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°³»ºÎÀûÀ¸·Î ¸ð¼øÀ» Áö´Ï°í ÀÖ¾î ÀÌ·ÐÀû ±âÁØ¿¡¼ °áÁ¡ÀÌ µå·¯³´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ ¼Î³Íµµ¾î ´ëÇÐ ½É¸®ÇÐ°ú ½ºÄà P Å· ±³¼ö µîÀº 2020³â 9¿ù Ãâ°£ÇÑ Ã¥ ¡®¸¶ÀÌ¾î½º-ºê¸¯½º Å¸ÀÔ ÁöÇ¥¡¯¿¡¼ ¡°Á¶Á÷ ¹× »ó´ã È¯°æ¿¡¼ ¸Å¿ì ÀÎ±â°¡ ÀÖÁö¸¸ À¯Çü ÀÌ·ÐÀ» °í¼öÇÏ°í ½É¸® ÃøÁ¤¿¡ ´ëÇÑ µÞ¹ÞÄ§ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ºñÆÇÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÈÄÄí¿ÀÄ«´ë ³ª¿ÍÅ¸ ºÎ±³¼ö´Â ¡°MBTIÃ³·³ ¼º°ÝÀÇ ´Ù¾çÇÑ Ãø¸é¿¡¼ ÀÎ°£À» ¡®ÀÌºÐ¡¯ÇÏ´Â °ÍÀº ¿ø·¡ ¾î·Æ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î »ç¶÷À» Å°°¡ Å« »ç¶÷°ú ÀÛÀº »ç¶÷À¸·Î ³ª´©·Á°í ÇØµµ ´ë´Ù¼ö´Â Æò±Õ Å°¿¡ °¡±õ±â ¶§¹®¿¡ ¡®Å°°¡ Å©´Ù°íµµ ÀÛ´Ù°íµµ ¸»ÇÏ±â ¾î·Á¿î »ç¶÷¡¯ÀÌ ¸¹´Ù°í ±×´Â ºÎ¿¬Çß´Ù. ¸¶Âù°¡Áö·Î »ç¶÷À» ¡®³»ÇâÀûÀÌ³Ä ¿ÜÇâÀûÀÌ³Ä¡¯·Î ³ª´©±âµµ ¾î·Æ´Ù´Â ¾ê±â´Ù.
ÀÏº» MBTIÇùÈ¸ ¼Ò³ë´Ù À¯Å° ´ëÇ¥´Â ¡°¼º°ÝÀÌ ¿ÜÇâÇü°ú ³»ÇâÇüÀ¸·Î ³ª´µ´Â °ÍÀº, ÁÖ·Î ¾²´Â ¼ÕÀÌ ¿À¸¥¼Õ°ú ¿Þ¼Õ Áß ÇÏ³ªÀÎ °Í°ú °°´Ù¡±°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. ±×´Â MBTI°¡ ¡°À¶ÀÌ ³»´ãÀÚ¸¦ 2¸¸¸í ³Ñ°Ô ¸¸³ ÀÚ½ÅÀÇ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÔÁõÇÑ µ¶ÀÚÀû ¡®À¯Çü ÀÌ·Ð¡¯¿¡ ±â¹ÝÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¡°MBTI, Èñ¹ÌÇÏ°Ô º¸´Â µµ±¸¡¦ °áÁ¤¼ö´Ü ¾Æ³Ä¡±Á¤ÀÛ ½É¸®ÇÐÀÚµéÀº MBTI¿¡ Å« ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â ºÐÀ§±â´Ù. »çÈ¸½É¸®ÇÐÀÚÀÎ ¿À»çÄ« ´ëÇÐ ¹Ì¿ì¶ó ¾Æ»çÄÚ ±³¼ö´Â ¡°MBTI´Â °ú°Å À¯ÇàÇß´ø Ç÷¾×Çü Áø´Ü°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¡®ÀÇµµÀûÀ¸·Î »ó´ë¸¦ Èå¸´ÇÏ°Ô º¸´Â µµ±¸¡¯·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. »ç¶÷ÀÇ ¼º°ÝÀÌ³ª Çàµ¿À» ¸íÈ®ÇÏ°Ô ÀÌÇØÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ±âº¸´Ù µÇ·¹ ºÒÈ®½ÇÇÑ °üÁ¡À» Á¦°øÇÏ´Â µ¥ ±×Ä¥ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù.
¹Ì¿ì¶ó ±³¼ö´Â ¡°Æ¯È÷ ´©±º°¡¿Í ¸ÂÁö ¾ÊÀ» ¶§ ±× ÀÌÀ¯¸¦ ±íÀÌ ÆÄ°íµå´Â °ÍÀº Èûµç ÀÏÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÇÇ»óÀûÀÎ À¯Çü·Ð¿¡ ÀÇÁöÇÏ°Ô µÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â ¡°Àç¹ÌÀÏ »ÓÀÌ¶ó¸é »ó°ü¾øÁö¸¸ Ãë¾÷ µî ¹Ì·¡¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ¼ø°£¿¡´Â ¿ÀÈ÷·Á ¡®ÇØ»óµµ¡¯¸¦ ³ô¿© »ç¶÷À» ºÁ¾ß ÇÏÁö ¾Ê°Ú´À³Ä¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±³Åä ¸®¾²¸ÞÀÌÄ´ëÇÐ »çÅä Å¸Ã÷¾ß ±³¼ö(»çÈ¸½É¸®ÇÐ)´Â ¾ÖÃÊ ¼º°Ý Áø´ÜÀ¸·Î »ç¶÷ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ Á¦ÇÑÇÏ´Â °ÍÀº ¿ÇÁö ¾Ê´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. ±×´Â ¡±»ç¶÷ÀÇ ¼º°ÝÀº ±× ½ÃÁ¡¿¡ ´©±¸¿Í ÇÔ²² ÀÖ´À³Ä¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°À¯ÇüÈÇØ¼ ±×°É ±Ù°Å·Î ¡®¸Â´Â »ç¶÷¡¯°ú ¡®¸ÂÁö ¾Ê´Â »ç¶÷¡¯À» °áÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀº ÇÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°Ã¢¿í ±âÀÚ kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö