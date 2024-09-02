¡°Àå¿ø¿µ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ °íÀÇ ¾ø¾ú´Ù¡±¡¦ ¡®Å»´ö¼ö¿ë¼Ò¡¯ ÇøÀÇ ºÎÀÎ

¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ¡®¾ÆÀÌºê¡¯(IVE) ¼Ò¼Ó ¸â¹ö Àå¿ø¿µ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÇÀÇÀûÀÎ ºñ¹æ ¿µ»óÀ» Á¦ÀÛ ¹× °Ô½ÃÇØ 2¾ï¿ø´ë ¼öÀÍÀ» ¹ú¾îµéÀÎ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ¡®Å»´ö¼ö¿ë¼Ò¡¯ ¿î¿µÀÚ ¹Ú¸ð(35)¾¾°¡ ¹ýÁ¤¿¡¼ ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.
ÀÎÃµÁö¹ý Çü»ç11´Üµ¶ ±è»ûº° ÆÇ»ç´Â 2ÀÏ Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó ¸í¿¹ÈÑ¼Õ°ú ¸ð¿å µî ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹Ú¾¾¿¡ ´ëÇÑ ½É¸®¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
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¹Ú¾¾´Â Àå¿ø¿µÀ» ºñ·Ô °¡¼ö °´Ù´Ï¿¤ µî À¯¸íÀÎ 7¸íÀ» ºñ¹æÇÏ´Â ÇãÀ§ ¿µ»óÀ» Á¦ÀÛÇØ 2021³â~2023³â 6¿ù 23Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÀÚ½ÅÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡ °Ô½ÃÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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±è¹Î°æ ÀÎÅÏ±âÀÚ onlinenews1@kmib.co.kr
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