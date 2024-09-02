¡°±è¹®¼ö ³ëµ¿ºÎÀå°ü ¿ª»ç ÀÎ½Ä ºÎ²ô·¯¿ö¡¦ÀÓ¸í Ã¶È¸ÇØ¾ß¡±

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¶Ç ¡°2009³â 8¿ù ½Ö¿ëÂ÷ ÆÄ¾÷¿¡ ¡®ÀÚ»ì Æ¯°ø´ë¡¯, 2022³â 2¿ù È¹°¿¬´ë ÆÄ¾÷¿¡ ¡®ºÒ¹ýÆÄ¾÷¿£ ¼Õ¹è ÆøÅºÀÌ Æ¯È¿¾à¡¯, 2023³â 3¿ù¿¡´Â ±¹³» 1È£ »ó»ýÇü Áö¿ªÀÏÀÚ¸® ±¤ÁÖ±Û·Î¹ú¸ðÅÍ½º °øÀåÀ» µÎ°í ¡®°¨µ¿ ¹Þ¾Ò´Ù. ³ëÁ¶°¡ ¾ø´Ù¡¯¸ç ¹Ý ³ëµ¿Àû ¹ß¾ðÀ» ÀÏ»ï¾Æ ³ëµ¿ºÎÀå°üÀ¸·Î ºÎÀû°ÝÀÌ¶ó´Â ºñÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù¡±°í Çß´Ù.
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¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö