ÄÚ·¹ÀÏ, Ãß¼® ¿¬ÈÞ KTX ºóÁÂ¼® ÃÖ´ë 30% ÇÒÀÎ ÆÇ¸Å

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´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö