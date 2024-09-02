´ë±¸ »õ ¸í¼Ò ¡®´ë±¸°£¼Û¹Ì¼ú°ü¡¯ °³°ü

´ë±¸½Ã´Â 2ÀÏ È«ÁØÇ¥ ´ë±¸½ÃÀå µî °¢±Þ ±â°ü ´ÜÃ¼Àå, ¹Ì¼ú°ü¡¤¹Ú¹°°üÀå, ¹Ì¼ú °ü°èÀÚ µî 100¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®´ë±¸°£¼Û¹Ì¼ú°ü¡¯ °³°ü½ÄÀ» ¿¾ú´Ù.
´ë±¸¿¡ »õ·Î¿î ½Ã¸³¹Ì¼ú°üÀÌ °Ç¸³µÇ´Â °ÍÀº Áö³ 2011³â ´ë±¸¹Ì¼ú°ü °³°ü ÀÌÈÄ 13³â ¸¸ÀÌ´Ù. ´ë±¸°£¼Û¹Ì¼ú°üÀº ¿¬¸éÀû 8003§³ ±Ô¸ð·Î ÁöÇÏ 1Ãþ¿¡ Àü½Ã½Ç(2°÷)°ú ¼ö°ø°£(¾ß¿Ü)ÀÌ, Áö»ó 1Ãþ¿¡´Â Àü½Ã½Ç(4°÷)°ú º¸ÀÌ´Â ¼ö¸®º¹¿ø½Ç, °£¼Û ¾ÆÆ®¼ó, °´ç, ÈÞ°Ô½Ã¼³ÀÌ ÀÖ´Ù. Áö»ó 2Ãþ¿¡ ¸ÅÇ¥¼Ò¿Í ¾ÆÄ«ÀÌºêÁý(µµ¼ÀÚ·á½Ç), °ÀÇ½Ç, ¹Ú¼®¸¶´ç(¾ß¿Ü) µîÀÌ ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
´ë±¸°£¼Û¹Ì¼ú°üÀº °£¼Û ÀüÇüÇÊ ¼±»ýÀÌ ¹®Èº¸±¹ Á¤½ÅÀ¸·Î ¼öÁýÇÑ ¹®ÈÀ¯»ê°ú ±× °¡Ä¡¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í ¿ì¸® ¹®È¿Í ÀüÅë¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀçÀûÀÎ ´ã·ÐÀ» Áö¿ª, ¼¼´ëÀÇ °æ°è¸¦ ³Ñ¾î ¹Ì·¡¼¼´ë¿Í ÇÔ²² Ç®¾î°¡´Â ¹Ì¼ú°üÀ¸·Î ¿î¿µµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
È«ÁØÇ¥ ´ë±¸½ÃÀåÀº ¡°´ë±¸°£¼Û¹Ì¼ú°üÀº °£¼ÛÀÇ À¯ÀÏÇÑ »ó¼³ Àü½Ã°ø°£À¸·Î Áö¿ª¹ÎµéÀÌ ¼ÒÁßÇÑ ¿ì¸® ¹®ÈÀ¯»êÀ» °¡±îÀÌ¼ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº ±âÈ¸¡±¶ó¸ç ¡°ÀÎ±Ù ´ë±¸¹Ì¼ú°ü, ´ë±¸¹Ú¹°°ü ÇÔ²² »ó½ÂÈ¿°ú(½Ã³ÊÁö)¸¦ ¹ßÈÖÇØ ±¹³»¿Ü ¸¹Àº °ü¶÷°´ÀÌ Ã£´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¹®È¸í¼Ò·Î ¸¸µé¾î ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí °³°ü±â³ä Àü½ÃÈ¸¸¦ 3ÀÏºÎÅÍ 12¿ù 1ÀÏ±îÁö °³ÃÖÇÑ´Ù. Àü½Ã °ü¶÷±Ç ¿¹¸Å´Â ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ´Üµ¶À¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç ´ë±¸½Ã¹Î(ÁÖ¹Îµî·Ï»ó ÁÖ¼ÒÁö ±âÁØ)Àº 20% ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö