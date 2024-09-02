AP ÄÚ¸®¾Æ, ÀÚÆó ¾Æµ¿ À§ÇÑ ¡®AP ÇÐ±³¡¯ ±¹³» µµÀÔ

ÀÚÆó ¾Æµ¿À» À§ÇÑ Ä¡·á¡¤¸ÂÃãÇü ´ë¾ÈÇÐ±³°¡ ³»³â ±¹³»¿¡ µµÀÔµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¿ÀÆ¼Áò ÆÄÆ®³Ê½Ê ÄÚ¸®¾Æ(AUTISM PARTNERSHIP ÄÚ¸®¾Æ, AP ÄÚ¸®¾Æ)´Â Áö³ 30ÀÏ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ÀÌ·ë¼¾ÅÍ 2Ãþ ±³À°½Ç¿¡¼ ¡®AP SCHOOL ±¹³» µµÀÔ ¼¼¹Ì³ª¡¯¸¦ ¿°í È«Äá¿¡¼ ¿î¿µµÇ´Â AP ÇÐ±³ÀÇ ¿ì¼ö ¿î¿µ »ç·Ê °øÀ¯ ¹× ±¹³» µµÀÔ °èÈ¹À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼¼¹Ì³ª¿¡´Â È«Äá AP ÇÐ±³ÀÇ Abbie Chan ±³ÀåÀÌ Á÷Á¢ Âü¼®ÇØ È«Äá AP ÇÐ±³ ¼Ò°³¿Í ±³À° È¯°æ ¹× Ä¿¸®Å§·³, ÇÐ½À »ç·Ê µîÀ» °øÀ¯ÇßÀ¸¸ç, ¼Õ´ÙÀº AP ÄÚ¸®¾Æ ¼¾ÅÍÀåÀº 2025³â 3¿ù AP ÇÐ±³ÀÇ °³±³ °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
Ã¹ ¹øÂ° ¼¼¼Ç¿¡¼ ¹ßÇ¥¿¡ ³ª¼± Abbie Chan ±³ÀåÀº ¡°È«Äá¿¡¼ ¿î¿µµÇ´Â ÀÚÆó Àü¹® Ä¡·áÇü ÇÐ±³ AP ÇÐ±³´Â ¿ÀÆ¼Áò ÆÄÆ®³Ê½Ê Àç´Ü(APF)¿¡ ÀÇÇØ ¼³¸³µÇ°í È«Äá ±³À°±¹ÀÌ ½ÂÀÎÇÑ Á¤½Ä µî·ÏµÈ ÀÚ¸³Çü ¸ðµ¨ÀÇ ÀÏ¹Ý ÃÊµîÇÐ±³¡±¶ó¸ç ¡°ÀÚÆó ½ºÆåÆ®·³ Àå¾Ö(ADS)¸¦ °¡Áø ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Æ¯ÈµÈ ÃÖ»óÀÇ ÇÐ½À È¯°æ°ú ÇÐ±³ »ýÈ°À» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ÃÖÃ·´Ü ½Ã¼³À» °®Ãß°í ¿µ±¹ÀÇ ±¹°¡±³À° °úÁ¤À» Ã¤ÅÃÇÑ ÀüÀÎ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°AP ÇÐ±³´Â °¢ ÇÐ»ý¿¡°Ô °³º°ÈµÈ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥(IEP)À» Á¦°øÇØ ±×µéÀÇ Æ¯Á¤ ÇÐ½À ¿µ¿ª, ½ÇÇà °èÈ¹, ¿¹»ó °á°ú¸¦ Á¦½ÃÇÏ¸ç, ÇÐ»ýµéÀÇ ÀáÀç·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ°í ¼ºÀåÀ» ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°Æ¯È÷ ±³»ç¿Í ÇÐ»ýÀÇ ºñÀ²ÀÌ 1´ë2·Î ³ô¾Æ °¢ ÇÐ»ý¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ ÁýÁßÀû ¼ö¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¸Å¿ì °³º°ÈµÇ°í ¾Æµ¿ Ä£ÈÀûÀÌ¸ç Æ÷°ýÀûÀÎ Á¢±ÙÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â APÀÇ °ËÁõµÈ APM±³À°¹ýÀ» Ã¤ÅÃÇØ ±³À°ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
AP ÇÐ±³ÀÇ ÇÐ±Þ ÀÎ¿øÀº 10¸í ÀÌ³» ¼Ò±Ô¸ð·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ÇÐ±ÞÀº ±×·ìÀ» Áö¾î ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÏÁö¸¸, ÇÐ»ýº° ¼öÁØ¿¡ ¸ÂÃç Å« ±×·ì ¾È¿¡¼µµ ÀÛÀº ±×·ìÀ¸·Î ³ª´² ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÏ´Â µî À¯¿¬¼ºÀ» µÎ°í °³ÀÎº° ÇÐ½ÀÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±³À° °úÁ¤Àº ÀÚÆó ¸ÂÃãÇü Ä¿¸®Å§·³À¸·Î Â¥¿©Áø ¾ð¾î¡¤ÀÇ»ç¼ÒÅë, ³îÀÌ¡¤¿©°¡±â¼ú, »çÈ¸¼º ±â¼ú µîÀ¸·Î °¢ ´Ü°è º°·Î ¾ÆÀÌµéÀÇ ¼öÁØ¿¡ ¸ÂÃç ±³À°À» ÇÏ¸ç, Áß±¹¾î¡¤¿µ¾î¡¤¼öÇÐ¡¤»çÈ¸¡¤°úÇÐ¡¤¹Ì¼ú¡¤Ã¼À°¡¤À½¾Ç µî ÀÏ¹Ý ±³°ú °úÁ¤µµ ÁøÇàµÈ´Ù.
Æ¯È÷ ±³À°Àº °ú¸ñº° ¸ñÇ¥¿Í ´õºÒ¾î °¢°¢ÀÇ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ¾î¶°ÇÑ ±â¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í ¿¬½ÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑÁö ÆÄ¾Ç ÈÄ ¼ö¾÷¿¡ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ ¼ö¾÷ ¾È¿¡¼µµ ¾ÆÀÌ¸¶´Ù ´Ù¸¥ ¸ñÇ¥¸¦ ¼¼¿ì°í ¼öÁØº° ¸ÂÃã ÇÐ½À ÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ±³À°ÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ º¸ÃæÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¾ÆÀÌÀÇ °æ¿ì 1´ë1 º¸Ãæ ¼ö¾÷, Æ¯º° È°µ¿ µîÀÇ ¹æ°úÈÄ ¼ö¾÷°ú È¨½ºÄð, ÇÐºÎ¸ð ¸é´ã, ´ÜÃ¼ ¶Ç´Â °³º° ºÎ¸ð±³À° µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
Abbie Chan ±³ÀåÀº È«Äá AP ÇÐ±³ ÀÔÇÐ ÈÄ 9°³¿ù°£ ÇÐ±³¸¦ ´Ù´Ñ ÇÑ ÇÐ»ýÀÇ »ç·Ê¿Í ÇÐºÎ¸ð ÈÄ±â¸¦ ¿µ»óÀ¸·Î º¸¿©ÁÖ¸ç, ÇÐ»ýÀÇ º¯ÈµÈ ¸ð½À¿¡ ´ëÇØ ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íÇß´Ù.
Abbie Chan ±³ÀåÀº ¡°¿µ»ó¿¡ ³ª¿Â ¾ÆÀÌÀÇ °æ¿ì ÀÔÇÐ Ã¹ ÁÖ°£ °³º°È ±³À°À» ÁøÇàÇÏ¸ç ²ÙÁØÈ÷ ÁöÄÑ º» °á°ú ¾ð¾îÀû ±â¼úÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ¾ÆÀÌ·Î ±³½Ç ³» ±ÔÄ¢°ú Ä£±¸¿Í Àå³°¨ °øÀ¯ µîÀ» °ÅºÎÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» °üÂûÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¿µ»óÀ» ÅëÇØ º» 9°³¿ù ÈÄÀÇ ÀÌ ¾ÆÀÌ´Â ±³»çÀÇ Áö½Ã¿Í Áú¹®¿¡ ºü¸£°Ô ¹ÝÀÀÇÏ°í ¹Ù¸¥ ¼ö¾÷ ÅÂµµ·Î Áú¹®¿¡ ´äº¯µµ ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ä£±¸¿Í´Â Á¨°¡ µî °ÔÀÓÀ» Áñ±â°í Ä£±¸ÀÇ Çàµ¿¿¡ ÄªÂùµµ ÇÏ´Â µî ¸¹Àº º¯È°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î µÎ ¹øÂ° ¼¼¼Ç¿¡¼´Â ¼Õ´ÙÀº AP ÄÚ¸®¾Æ ¼¾ÅÍÀåÀÌ ÀÚÆó Àü¹® Ä¡·áÇü ´ë¾ÈÇÐ±³ AP ÇÐ±³ ±¹³»µµÀÔ °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¼Õ´ÙÀº ¼¾ÅÍÀåÀº ¡°APM Ä¡·á¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â ÃÊµî ÅëÇÕ ´ë¾È ±³À° ±â°ü AP ÇÐ±³¸¦ 2025³â 3¿ù ±¹³»¿¡ °³±³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±¹³» °³±³¸¦ À§ÇØ È«Äá¿¡¼ ±³Á÷¿ø ±³À° ¹× ¼öÆÛºñÀü Ä¿¸®Å§·³ µîÀ» Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇöÀç AP ÄÚ¸®¾Æ°¡ ¿î¿µÇÏ´Â Ä¡·á¼¾ÅÍ´Â ¿µÀ¯¾Æ ´ë»óÀÇ Á¶±âÁýÁß Ä¡·á°¡ ¸ñÀûÀÌ¶ó¸é °³±³ ¿¹Á¤ÀÎ AP ÇÐ±³´Â ÃÊµîÇÐ±³ ÀúÇÐ³â(¸¸ 7¼¼~9¼¼) ´ë»ó »ý¾ÖÁÖ±âº° Ä¡·á ±³À°ÀÌ ¸ñÀû¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°1Â÷ ³âµµ¿¡´Â AP ÇÐ±³ °³±³¿Í ´õºÒ¾î ´ë¾È±³À°±â°ü µî·Ï, ±³¿ø ¾ç¼º, ±¹³» Ä¿¸®Å§·³ °³¹ß¿¡ ÁýÁßÇÏ°í 3Â÷ ³âµµ¿¡´Â È®Àå ÀÌÀü°ú ÃÊµîÇÐ±³ ÀüÇÐ³â ÀÔÇÐ È®´ë µî ¿î¿µ ¾ÈÁ¤È¿¡ Èû¾µ ¹æÄ§¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°5Â÷ ³âµµ¿¡´Â ÀÎ°¡ ´ë¾ÈÇÐ±³ ÀüÈ¯, 7Â÷ ³âµµ¿¡´Â ÃÊµî»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áß¡¤°íµî °úÁ¤ µµÀÔ ¹× Á÷¾÷ ±³À°°úÁ¤°ú Ãë¾÷ ¿¬°è±îÁö ¾Æ¿ì¸¦ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±Û¡¤»çÁø ¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö