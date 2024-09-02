¿©¼ö±¤¾çÇ×¸¸°ø»ç, Ç×¸¸Çõ½Å ¾ÆÀÌµð¾î °ø¸ðÀü °³ÃÖ

¿©¼ö±¤¾çÇ×¸¸°ø»ç´Â ¡®YGPA Ç×¸¸Çõ½Å ¾ÆÀÌµð¾î °ø¸ðÀü¡¯À» ¿°í 10¿ù 11ÀÏ±îÁö °ø¸ðÀü¿¡ Âü¿©ÇÒ ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ Á¢¼ö¹Þ´Â´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¸ðÀüÀº ¿ÜºÎ ÀÌÇØ°ü°èÀÚ Âü¿©¸¦ ÅëÇØ Ç×¸¸ ÇöÀå¿¡¼ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Çõ½Å ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°í ÀÌ¸¦ Çö¾÷¿¡ ¹Ý¿µÇØ °í°´Áß½É °æ¿µÇõ½ÅÀ» ´Þ¼ºÇÏ°íÀÚ °³ÃÖµÆ´Ù.
°ø¸ðÀüÀº ¿©¼ö¡¤±¤¾çÇ× ÀÌ¿ë°í°´ ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, °³ÀÎ ¶Ç´Â ÆÀ ´ÜÀ§·Î Á¦Ãâ °¡´ÉÇÏ´Ù. °ø¸ðÁÖÁ¦´Â Ç×¸¸ ¿î¿µ °³¼±, Ç×¸¸ ¼ºñ½º Çõ½Å 2°¡Áö ºÐ¾ß·Î ÁøÇàµÇ¸ç, Á¢¼ö´Â ¿Â¶óÀÎ ÀÌ¸ÞÀÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù. Âü¿© ¹æ¹ý µî °ü·ÃµÈ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °ø»ç È¨ÆäÀÌÁö °ø°í¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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°ø»ç ¹Ú¼ºÇö »çÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø °ø¸ðÀüÀ» ÅëÇØ ±â°ü ¿î¿µ ÇöÈ²°ú ºÎÇÕÇÏ´Â Ç×¸¸ ¿î¿µ¡¤¼ºñ½º °³¼±¹æ¾ÈÀ» ¹ß±¼ÇÒ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿©¼ö¡¤±¤¾çÇ× ÀÌ¿ë°í°´ÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú Âü¿©¸¦ ºÎÅ¹µå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö