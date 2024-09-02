Á¤ºÎ ¡°ÀÀ±Þ½Ç ÀüÃ¼ ÀÇ»ç, Æò½ÃÀÇ 73%¡¦4ÀÏºÎÅÍ ±ºÀÇ°ü ¹èÄ¡¡±

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Áö³´Þ 30ÀÏ ±âÁØ ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü º´»óÀº 5918°³·Î, Æò½ÃÀÎ 2¿ù 1ÁÖ 6069°³ÀÇ 97.5%¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù.
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø ½Å°í ±âÁØÀ¸·Î ±Ç¿ª¡¤Áö¿ª ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ 180°÷ÀÇ ÀÀ±ÞÀÇÇÐ°ú Àü¹®ÀÇ´Â Áö³ÇØ 12¿ù 1504¸íÀÌ¾ú´Âµ¥, Áö³´Þ 26ÀÏ ±âÁØ 1587¸íÀ¸·Î ¼ÒÆø ´Ã¾ú´Ù.
´Ù¸¸ Àü°øÀÇ Áý´Ü »çÁ÷¿¡ µû¶ó ÀÀ±Þ½Ç¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â ÀüÃ¼ ÀÇ»ç´Â Æò½Ã ´ëºñ 73.4%¿¡ ±×Ä£´Ù.
¹Ú Â÷°üÀº ¡°±ºÀÇ°ü, °øº¸ÀÇ ÆÄ°ß, Áø·áÁö¿ø °£È£»ç, ÃËÅ¹ÀÇ Ã¤¿ë µîÀ» ÅëÇØ ÀÎ·ÂÀ» º¸°ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÃÖ±Ù ÀÏ°¢ÀÇ ÁÖÀåÃ³·³ ÀÀ±Þ½Ç ±Ù¹« ÀÎ¿øÀÌ Àý¹Ý ÀÌÇÏ·Î ÁÙ¾ú´Ù´Â °ÍÀº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr
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