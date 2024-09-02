°æ±â³²ºÎ°æÂûÃ»Àº 7¸íÀÇ »ç¸ÁÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÑ ¡®ºÎÃµ È£ÅÚ ÈÀç¡¯ ´ç½Ã Åõ¼÷°´ÀÌ 57¸íÀÌ¾ú´Ù°í 2ÀÏ Á¤·Ê ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ ¹àÇû´Ù. °æÂûÀº ÈÀç ¿øÀÎ°ú ÇÔ²² °ø±â¾ÈÀü¸ÅÆ®(¿¡¾î¸ÅÆ®) »ç°í ¿øÀÎµµ ÇÔ²² Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.
ÈÀç »ç°í ´ç½Ã È£ÅÚ¿¡´Â ÃÑ 63°³ È£½Ç Áß 45°³ È£½ÇÀÌ Ã¼Å©ÀÎ µÅ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ÈÀç ÃÊ±â Åõ¼÷°´Àº 27¸íÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³À¸³ª, ½ÇÁ¦ Åõ¼÷°´Àº 57¸íÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
Åõ¼÷°´Àº 1¡6Ãþ¿¡ 39¸í, ºÒÀÌ ³ 7Ãþ¿¡ 11¸í, 8Ãþ¿¡ 7¸íÀÌ ¸Ó¹«¸£°í ÀÖ¾ú´Ù. ÈÀç ¹ß»ý ÈÄ 1¡6Ãþ¿¡ ÀÖ´ø 39¸í Áß¿¡¼± ¼Ò¹æ´ë¿ø¿¡°Ô ±¸Á¶µÈ 1¸íÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ¸ðµÎ ÀÚ·ÂÀ¸·Î ´ëÇÇÇß´Ù.
7Ãþ¿¡ ÀÖ´ø 11¸í Áß¿¡¼± 6¸íÀÌ »ç¸ÁÇß°í, ³ª¸ÓÁö 5¸íÀÌ ¼Ò¹æ´ë¿ø¿¡°Ô ±¸Á¶µÆ´Ù. 8Ãþ¿¡ ÀÖ´ø 7¸í Áß¿¡¼± 1¸íÀÌ ¼ûÁ³À¸¸ç, ³ª¸ÓÁö 6¸íÀº ÀÚ·ÂÀ¸·Î Å»ÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
ÈÀç·Î ÀÎÇÑ »ç»óÀÚ´Â »ç¸ÁÀÚ°¡ 7¸í, Áß»óÀÚ°¡ 1¸í, °æ»óÀÚ´Â 11¸íÀÌ´Ù. Áß»óÀÚ´Â Áö³ 26ÀÏ Åð¿øÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. »ç»óÀÚ Áß È£ÅÚ Á÷¿øÀº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ¼ûÁø 7¸íÀÇ »çÀÎ¿¡ ´ëÇØ ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀº ¡°5¸íÀº ÀÏ»êÈÅº¼Ò Áßµ¶, 2¸íÀº Ãß¶ô»ç¡±¶ó°í ±¸µÎ ¼Ò°ßÀ» ¹àÇû´Ù.
¾Æ¿ï·¯ °æÂûÀº »ç¸ÁÀÚ Áß 2¸íÀÌ ¿¡¾î¸ÅÆ®¸¦ ÅëÇÑ Å»ÃâÀ» ½ÃµµÇÏ´Ù ¼ûÁø °Í°ú °ü·ÃÇØ ¼Ò¹æ´ç±¹À¸·ÎºÎÅÍ °ü·Ã ÀÚ·á¸¦ ÀÓÀÇ Á¦Ãâ¹Þ¾Æ ºÐ¼® ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿¡¾î¸ÅÆ®¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ ¼Ò¹æ°üµµ Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
»ç°í ´ç½Ã °Ç¹°¿¡¼ ¶Ù¾î³»¸° ÇÑ ¿©¼ºÀº ¿¡¾î¸ÅÆ® ¸ð¼¸® ÂÊÀ¸·Î ¶³¾îÁö¸é¼ ±× ¹Ýµ¿À¸·Î ¿¡¾î¸ÅÆ®°¡ µÚÁýÇô ¼ûÁ³´Ù. µÚÀÌ¾î µÚÁýÈù ¿¡¾î¸ÅÆ®·Î ¶Ù¾î³»¸° ³²¼º ¿ª½Ã ¸ñ¼ûÀ» ÀÒ¾ú´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°¿¡¾î¸ÅÆ® Àü°³ ´ç½Ã ¼Ò¹æ°üÀÇ Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ ºÎºÐÀ» »ìÇÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°°´°üÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ±×·± »óÈ²ÀÌ ¹ß»ýÇß´ÂÁö¸¦ ºñ±³ ºÐ¼®ÇÏ¸é¼ ¹®Á¦Á¡ÀÌ ÀÖ´ÂÁö »ìÆìº¼ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Çã¼®°ï ¼Ò¹æÃ»ÀåÀº ÀÌ³¯ ±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸ ÀüÃ¼ È¸ÀÇ¿¡¼ Âü¼®ÇØ ¿î¿ë ¹ÌÈí ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÈ ¿¡¾î¸ÅÆ®¿Í ¿Ï°±â µî¿¡ ´ëÇØ ¼Ò¸íÇß´Ù. Çã ¼Ò¹æÃ»ÀåÀº ¡°Áö³´Þ 30ÀÏ±îÁö ¿¡¾î¸ÅÆ® Àü±¹ ÀÏÃ¼ Á¡°ËÀ» ÇßÀ¸¸ç, ³»¿ë ¿¬¼ö°¡ Áö³ ¾à 490°³ÀÇ ¿¡¾î¸ÅÆ®¸¦ Àü·® ±³Ã¼ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Ãµµ¿Í ÇùÀÇÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇöÀç´Â ¿¡¾î¸ÅÆ®ÀÇ »ç¿ë ¿¬ÇÑ°ú °ü·ÃÇÑ ±ÔÁ¤ÀÌ ¾øÁö¸¸, ÃÖÀå »ç¿ë ±â°£ µîÀ» ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ËÅäÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿¡¾î¸ÅÆ® °ü·Ã ¸Å´º¾ó ¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø¿¡ Á¤¸®ÇØ ¾ÕÀ¸·Î È°¿ëÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
»ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ ºÎÃµ È£ÅÚ¿¡ ¿Ï°±â°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾úÁö¸¸, È°¿ëµÇÁö ¾ÊÀº Á¡¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°ÀÚÃ¼ Á¡°Ë ¹× ÈÀç¾ÈÀüÁ¶»ç ¶§ ¿Ï°±â µîÀ» ´õ ²Ä²ÄÈ÷ »ìÇÊ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±¹¹ÎµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿Ï°±â »ç¿ë¹ý ¶ÇÇÑ ´ë´ëÀûÀ¸·Î ±³À°ÇÏ°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹Ú¼±¿µ ±âÀÚ pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö