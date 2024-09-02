»ê¸²¸í¹®°¡¡¤º´¿ª¸í¹®°¡ µîµµ ÀÌ´ÞºÎÅÍ ±¹¸³ÈÞ¾ç¸² ¹«·áÀÔÀå

ÀÌ´ÞºÎÅÍ »ê¸²¸í¹®°¡¿Í µ¶¸²°¡(Ô¿×ùÊ«), ÀÓ¾÷ÈÄ°èÀÚ ¹× º´¿ª¸í¹®°¡µµ ±¹¸³ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² ÀÔÀå·á¸¦ ¸éÁ¦¹Þ´Â´Ù.
2ÀÏ »ê¸²Ã»¿¡ µû¸£¸é ±âÁ¸ ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² ÀÔÀå·á ¸éÁ¦ ´ë»óÀº ±¹°¡À¯°øÀÚ, 6¼¼ ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ ¹× 65¼¼ ÀÌ»ó, 1~3±Þ Àå¾ÖÀÎ µîÀÌ¾ú´Ù.
¿ÃÇØ ¡®±¹¸³ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² ÀÔÀå·áÀÇ ¸éÁ¦´ë»ó¡¯ °í½Ã°¡ Á¦Á¤µÇ¸é¼ »ê¸²ÀÇ °æÁ¦¡¤°øÀÍÀû °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ°í, »êÃÌÁøÈï°ú ÀÓ»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇßÀ» °æ¿ìµµ ¸éÁ¦ ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
»ê¸²¸í¹®°¡´Â Á¶ºÎ¸ðºÎÅÍ Á÷°èºñ¼ÓÀÇ ¼ÕÀÚ³à±îÁö 3´ë¿¡ °ÉÃÄ ´ë´ë·Î »ê¸²°æ¿µÀ» ÇØ ¿Â ÀÓ¾÷ÀÎ °¡¹®À¸·Î, ±¹¸³ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² ÀÔÀå ½Ã ¡®»ê¸²¸í¹®°¡Áõ¡¯À» Á¦½ÃÇÏ¸é ¹«·á·Î ÀÔÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µ¶¸²°¡¿Í ÀÓ¾÷ÈÄ°èÀÚ, º´¿ª¸í¹®°¡µµ Áõ¼¸¦ ÁöÂüÇÏ¸é ¹«·áÀÔÀåÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
»ê¸²Ã»°ú ±¹¼¼Ã»ÀÌ ÀÌ³¯ ¡®¼¼±ÝÆ÷ÀÎÆ® »ç¿ëÃ³ È®´ë¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇÔ¿¡ µû¶ó ¼¼±ÝÆ÷ÀÎÆ®·Îµµ ±¹¸³ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² ÀÔÀå±ÇÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÓ»ó¼· »ê¸²Ã»ÀåÀº ¡°´õ ¸¹Àº ±¹¹ÎÀÌ »ê¸²ÈÞ¾ç½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÏ°í Áñ±â½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÔÀå·á ¸éÁ¦ ´ë»óÀ» È®´ëÇß´Ù¡±¸ç ¡°ºÎÃ³°£ Çù¾÷À» ÅëÇØ ´õ¿í ´Ù¾çÇÏ°í À¯ÀÍÇÑ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö