ÀÇ´ë±³¼öµé ¡°ÀÀ±Þ½Ç Á¤»óÁø·á? Á¤ºÎ ¹ßÇ¥¿Í ´Ù¸£´Ù¡±

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Á¤½Å¿µ ±âÀÚ spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö