¿¬Ãµ ¡®¾Æ¹ÌÃµ ±âÈÄ´ëÀÀ´ï¡¯ ÁÖ¹Î ¼³¸íÈ¸¡¦´ë´Ù¼ö ¡®È¯¿µ¡¯

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¿¬Ãµ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö