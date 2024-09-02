°í¾ç½Ã, °æ±âµµ¿¡ ¡®K-ÄÃÃ³¹ë¸®¡¯ ÃßÁø ¹æÇâ Àç°ËÅä ÃË±¸

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½Ã´Â ¡°°æ±âµµÀÇ Çù¾à ÇØÁ¦·Î ÀÎÇØ CJ¿Í ºÐÀï µîÀÌ ¼Ò¼ÛÀ¸·Î ¹øÁú °æ¿ì K-ÄÃÃ³¹ë¸® Á¤»óÈ°¡ Àå±â°£ Ç¥·ùÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù¡±¸ç ¡°¾Æ·¹³ª °ø¿¬ÀåÀº »ç¾÷ Æ¯¼º»ó ¼³°è ¹× ¿î¿µÀÌ µ¿½Ã¿¡ ÁøÇàµÅ¾ß ÇÏ´Âµ¥ °æ±âµµÀÇ °ø¿µ°³¹ß ¹æ½ÄÀº Çö½ÇÀûÀÎ ´ë¾ÈÀÌ µÉ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ½Ã´Â ¡°°æ±âµµ°¡ K-ÄÃÃ³¹ë¸® Çù¾àÇØÁ¦ ¹ßÇ¥¿Í ÇÔ²² °í¾ç½Ã¹ÎÀ» ´Þ·¡±â À§ÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î K-ÄÃÃ³¹ë¸® ºÎÁö¿¡ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤À» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇûÁö¸¸, °í¾ç½Ã°¡ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ´ë»óÁö¿ªÀ¸·Î ½ÅÃ»ÇÑ JDS Áö±¸ 17.66§ª´Â 9¿ù 2ÀÏºÎÅÍ ÁÖ¹Î°ø¶÷À» ½ÃÀÛÇÏ¸ç º°µµÀÇ »ç¾÷À¸·Î ÀÌ¹Ì ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â »çÇ×¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´õ¿íÀÌ K-ÄÃÃ³¹ë¸® ºÎÁöµµ ÅäÁö¼ÒÀ¯±Ç È¸º¹ µî °æ±âµµ¿Í CJ¿ÍÀÇ ºÐÀï µîÀ¸·Î °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤µµ Áö¿¬µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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Áö³ 8¿ù 5ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ ¡®CJ¶óÀÌºê½ÃÆ¼ ¹«»ê¿¡ °üÇÑ ±¹Á¤°¨»ç ¿äÃ»¡¯¿¡ ´ëÇÑ ±¹È¸ ±¹¹Îµ¿ÀÇÃ»¿øÀº Á¾·á 5ÀÏÀ» ¾ÕµÐ 9¿ù 1ÀÏ Ã»¿ø µ¿ÀÇÀ² 100%(5¸¸¸í)¸¦ ³Ñ±ä ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí, Áö³ 7¿ù °æ±âµµ´Â CJ¶óÀÌºê½ÃÆ¼ Çù¾à ÇØÁ¦, ¿¾ CJ¶óÀÌºê½ÃÆ¼ ºÎÁö¿¡ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ÃßÁø, °Ç¼³Àº °æ±âµµ¿Í GH°¡ Çù·ÂÇØ Ã¥ÀÓÁö°í, ¿î¿µÀº ¹Î°£ÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î °ø¿µ°³¹ß ÃßÁøÀ» ¿¬ÀÌ¾î ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
°í¾ç=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
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