±è¼ö¹Î Àü ÀÇ¿ø, ÃæºÏµµÁ¤¹«ºÎÁö»ç¿¡ ÃëÀÓ

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Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö