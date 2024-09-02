°æºÏµµ¸³´ëÇÐ±³ Á¦9´ë ¾Èº´À± ÃÑÀå 2ÀÏ ÃëÀÓ½Ä °¡Á®

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ÇàÁ¤°í½Ã Á¦39È¸·Î °øÁ÷¿¡ ÀÔ¹®ÇØ °æºÏµµ Áö¿ªÇù·Â°ü, ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áö¹æ¼¼Á¤Ã¥°úÀå, ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°úÀå, °æºÏµµ ±âÈ¹Á¶Á¤½ÇÀå, ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ´ëº¯ÀÎ, ´ëÅë·Éºñ¼½Ç ±¹Á¤È«º¸ºñ¼°ü½Ç ¼±ÀÓÇàÁ¤°ü, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇàÁ¤ºÎ½ÃÀå µîÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù.
¿¹Ãµ=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö