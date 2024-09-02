Ãµ¾È½Ã, 9¡­10¿ù ¡®Ãµ¾È»ç¶ûÄ«µå¡¯ Ä³½Ã¹é 50¸¸¿øÀ¸·Î »óÇâ

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Ãµ¾È=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö