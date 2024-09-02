°æ³²µµ ¼ö»ê¹° ¸±·¹ÀÌ ÇÒÀÎ¡¤È¯±Þ Ç³¼ºÇÑ ÇÑ°¡À§ ¼±»ç

°æ³²µµ´Â Ãß¼®À» ¸Â¾Æ °æ³² ¼ö»ê¹° ¸±·¹ÀÌ ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÇÒÀÎ¡¤È¯±ÞÇà»ç·Î Ç³¼ºÇÏ°í ¾Ë¶ãÇÑ ÇÑ°¡À§¸¦ ¼±»çÇÑ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
µµ´Â ¿Â¶óÀÎ ±¸¸Å°¡ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Â ¼Òºñ °æÇâ¿¡ ¸ÂÃç ´Ù¾çÇÑ ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ¸ô¿¡¼ ¸±·¹ÀÌ ÇÒÀÎ ±âÈ¹ÀüÀ» ¿°í ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ 12ÀÏ, ¡®·Ôµ¥ON¡¯¿¡ °æ³² ¼ö»ê¹° ÆÇÃË »ó¼³°ü ¡®°æ³²ON¼ö»ê¹°¹Ù´Ù¡¯¸¦ °³¼³ÇØ ¿¬¸»±îÁö 20% ÇÒÀÎÄíÆù(ÃÖ´ë 1¸¸5000¿ø ÇÒÀÎ)À» ¹ßÇàÇØ °æ³² ¼ö»ê¹° ¿Â¶óÀÎ¸ô ¸±·¹ÀÌ ±âÈ¹ÀüÀÇ Æ÷¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ¿À´Â 18ÀÏ±îÁö ¡®¿ìÃ¼±¹¼îÇÎ¡¯Áö¿ªºê·£µå°ü¿¡¼ Ãß¼®¸ÂÀÌ ¿Â¶óÀÎ Æ¯º° ±âÈ¹ÀüÀ» ¿¾î µµ³» ¼ö»ê¹° ÆÇ¸Å¾÷Ã¼ 100°÷ÀÇ 500¿© °³ Á¦Ç°À» ÃÖ´ë 2¸¸¿ø±îÁö ÇÒÀÎµÈ °¡°ÝÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 30% ÇÒÀÎÄíÆùÀ» ¿¹»ê ¼ÒÁø ½Ã±îÁö ¹ßÇàÇÑ´Ù.
¡®e°æ³²¸ô¡¯¿¡¼´Â Ãß¼®À» ¸Â¾Æ ¡®¼ö¿äÀÏ ¼ö»ê¹° ÇÒÀÎ Çà»ç¡¯(¼ö¼öµ¥ÀÌ)¸¦ ¸ðµç ¿äÀÏ·Î È®´ëÇß°í, ÇÒÀÎÀ²µµ 20%¿¡¼ 30%·Î ÃÖ´ë 1¸¸¿ø¿¡¼ ÃÖ´ë 2¸¸¿ø ÇÒÀÎÀ¸·Î ´ëÆø ÀÎ»óÇß´Ù.
¿Â¶óÀÎ ÇÒÀÎ ±âÈ¹ÀüÀº ¼îÇÎ¸ô ÇÒÀÎÄíÆù Áö¿ø »óÈ²¿¡ µû¶ó ¿¹»ê ¼ÒÁø ½Ã Á¶±â Á¾·áµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶Ç ÀüÅë½ÃÀå¿¡¼µµ Ãß¼®À» ¸Â¾Æ ±¹³»»ê ¼ö»ê¹° ±¸¸Å±Ý¾×ÀÇ ÃÖ´ë 30%¸¦ ¿Â´©¸®»óÇ°±ÇÀ¸·Î È¯±ÞÇØ ÁÖ´Â Çà»ç°¡ ¿¸°´Ù.
¿À´Â 9ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö ¸¶»ê¾î½ÃÀå, ¸¶»ê¼ö»ê½ÃÀå, Åë¿µ¼È£ÀüÅë½ÃÀå, Åë¿µÁß¾ÓÀüÅë½ÃÀå, Åë¿µºÏ½ÅÀüÅë½ÃÀå, °í¼º½ÃÀå, °í¼º°ø·æ½ÃÀå, ³²ÇØÀüÅë½ÃÀå µî ÀüÅë½ÃÀå 8°÷ÀÇ 489°³ Á¡Æ÷°¡ Âü¿©ÇØ ¿ÃÇØ µé¾î ÃÖ´ë ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
È¯±Þ¾×Àº ±¹³»»ê ¼ö»ê¹° ´çÀÏ ±¸¸Å±Ý¾×ÀÇ ÃÖ´ë 30%·Î 6¸¸7000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 2¸¸¿ø, 3¸¸4000¿ø ÀÌ»ó~6¸¸7000¿ø ¹Ì¸¸Àº 1¸¸¿øÀÌ¸ç, Çà»ç ±â°£ ³» 1ÀÎ´ç ÃÖ´ë 2¸¸¿øÀ» È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
Çà»ç ±â°£ ´çÀÏ ±¸¸ÅÇÑ ±¹³»»ê ¼ö»ê¹°ÀÇ °áÁ¦ Ä«µå¿µ¼öÁõ ¶Ç´Â Çö±Ý¿µ¼öÁõÀ» ÇØ´ç½ÃÀå Çà»ç ºÎ½º·Î °¡Á®°¡¸é ±¸¸Å±Ý¾×¿¡ µû¶ó ¿Â´©¸®»óÇ°±ÇÀ¸·Î È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ü Á¦·ÎÆäÀÌ ¸ð¹ÙÀÏ»óÇ°±Ç ±¸¸ÅÇ°¸ñ, Á¤ºÎºñÃà ¼ö»ê¹° ¹æÃâÇ°¸ñ, È½Áý µî ÀÏ¹ÝÀ½½ÄÁ¡°ú ¼öÀÔ»ê ¼ö»ê¹°Àº ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¸ç, ½ÃÀå ³» Âü¿©Á¡Æ÷´Â º°µµ·Î Ç¥½ÃµÅ ½±°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Çà»ç½ÃÀåº° È¯±ÞºÎ½º ¿î¿µ½Ã°£Àº ¸¶»ê¾î½ÃÀå°ú ¸¶»ê¼ö»ê½ÃÀåÀº ¿ÀÀü8½Ã30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ4½Ã30ºÐ±îÁö¸ç, ±× ¿Ü Âü¿© ½ÃÀåÀº ¿ÀÀü9½Ã30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ5½Ã30ºÐ±îÁö´Ù.
Á¦¼ö¿ë¡¤¼±¹°¿ë µî ¼ö¿ä°¡ ¸¹¾Æ È¯±Þ »óÇ°±ÇÀÌ Á¶±â¿¡ ¼ÒÁøµÉ ¼ö ÀÖ¾î ¹Ì¸® »óÇ°±Ç ¼ÒÁø ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØ Çà»ç Âü¿© ½ÃÀåÀ» Ã£´Â °Ô ÁÁ´Ù.
Á¶ÇöÁØ °æ³²µµ ÇØ¾ç¼ö»ê±¹ÀåÀº ¡°Ãß¼® ¸íÀý Àå¹Ù±¸´Ï ¹°°¡ ºÎ´ãÀ» ´ú±â À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÇÒÀÎ¡¤È¯±ÞÇà»ç¸¦ ÁØºñÇß´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¼öÇÑ Ç°ÁúÀÇ °æ³² ¼ö»ê¹°À» Àú·ÅÇÑ °¡°Ý¿¡ Áñ±â°í,Áö¿ª ¼ö»ê¹° ¼Òºñ È°¼ºÈ¿¡µµ µµ¿ò µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ºÎÅ¹µå¸°´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö