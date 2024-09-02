2024 ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ÇÁ·ÎÁ§Æ®, 3ÀÏºÎÅÍ °ø¸ð ½ÃÀÛ

°¿ø·£µå´Â Ã»³â±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î Æó±¤Áö¿ª ÀÌÀü°ú ±â¾÷¼ºÀåÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¡®2024 ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯ ¼±¹ß °ø¸ð°¡ 3ÀÏºÎÅÍ 24ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¡®³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯´Â Æó±¤Áö¿ª °æÁ¦¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÏ±â À§ÇØ °¿ø·£µå°¡ Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÈ¸, Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü, ÇÑ±¹±¤ÇØ±¤¾÷°ø´Ü, ´ëÁß¼Ò±â¾÷³ó¾î¾÷Çù·ÂÀç´Ü, °¿ø Æó±¤Áö¿ª 4°³ ½Ã¡¤±º ÁöÀÚÃ¼¿Í Çù·ÂÇØ ÁøÇàÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
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°¿ø·£µå¿Í Çù·Â±â°üÀº ¼·ù½É»ç, º»¼±, ±â¾÷Ã¼ ÄÁ¼³ÆÃ ¹× Áö¿ªÁ¶»ç, °á¼± µî °ø°³°æÀï ¼±¹ß ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿ÃÇØ 12¿ù ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ±â¾÷ 3°³»ç¸¦ ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÃÖÁ¾ ¼±¹ßµÈ ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ±â¾÷ 3°³»ç´Â °¢°¢ ÃÖ´ë 10¾ï¿øÀÇ Áö¿ªÀÌÀü Áö¿ø±ÝÀ» ¹Þ°í, ¿©°Ç¿¡ µû¶ó ¿¬°è±â°ü ¹× ÁöÀÚÃ¼·ÎºÎÅÍ Á¤Ã¥ÀÚ±Ý Åõ․À¶ÀÚ µî ¿¬°èÁö¿ø, ´ëÃ¼»ê¾÷À¶ÀÚÁö¿ø ¿ì´ë, »ó»ýÇÁ·Î±×·¥ ¿¬°èÁö¿ø, Æó±¤Áö¿ª °ü·Ã »ç¾÷ ¿¬°è, ÀÌÀü±â¾÷ ºÎÁö ÀÓ´ë ¹× ¼¼Á¦°¨¸é µîÀÇ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
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3~5Â÷ ¼±¹ß ±â¾÷µéÀº ÇöÀç È°¹ßÈ÷ Áö¿ª¿¡ ÅÍÀüÀ» Àâ°í ÀÖÀ¸¸ç 2026³â±îÁö ÀÌÀüÀ» ¿Ï·áÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°Ç°±â´É½ÄÇ° Ä¿¸Ó½º Àü¹®±â¾÷ ¡®Å±´õÇãµé¡¯Àº Çï½ºÄÉ¾î ÇÃ·§Æû ¡®ÇÍÅ¸¹Î¡¯À» ÅÂ¹é Àå¼ºµ¿À¸·Î ÀÌÀüÇÏ¿© Ãµ¿¬¹° ¿¬±¸°³¹ß »ç¾÷À» ÃßÁø ÁßÀÌ¸ç, ¹Ý·Áµ¿¹° ½ÄÇ° Á¦Á¶ ±â¾÷ ¡®Á¶¾Ø°¡¯Àº Áö³ÇØ 6¿ù ¿µ¿ù Á¦3³ó°ø´ÜÁö¿¡ °øÀåÀ» ¼³¸³ÇÏ°í Áö¿ª ³ó¼ö»ê¹°À» È°¿ëÇÑ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¹Ý·Áµ¿¹° ½ÄÇ°°³¹ßÀ» ÅëÇØ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ÀÌÀü ±â¾÷Àº ÇöÀç±îÁö ÃÑ 80¿©°³ÀÇ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Ã¢ÃâÇÏ¸ç Áö¿ª °æÁ¦ÀÇ È°·ÂÀ» ºÒ¾î³Ö°í ÀÖÀ¸¸ç, ÁßÀå±â °í¿ëÃ¢Ãâ ¹× »ê¾÷ »ýÅÂ°è º¯È¸¦ ÅëÇØ Áö¿ª ±ÕÇü¹ßÀüÀÇ ÃÊ¼®À» ¸¸µé °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÃÖÃ¶±Ô °¿ø·£µå ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á÷¹«´ëÇàÀº 2ÀÏ ¡°°¿ø Æó±¤Áö¿ªÀÇ °æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ½ÃÀÛÇÑ ³Ø½ºÆ® À¯´ÏÄÜ ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ Ã»³â ±â¾÷¿¡´Â ¼ºÀåÀÇ ¹ßÆÇÀÌ µÇ°í, Áö¿ª°æÁ¦¿¡´Â Èñ¸ÁÀÇ ¾¾¾ÑÀÌ µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Ã»³â ±â¾÷µéÀÌ Áö¿ª¿¡ »Ñ¸®¸¦ ³»¸®°í ÇâÈÄ À¯´ÏÄÜ ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü½É°ú Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¤¼±=¼½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö