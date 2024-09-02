Á¤¼±±º ÁÖ 4.5ÀÏ ±Ù¹«Á¦ ½ÃÇà¡¦ÀÏ‧»ýÈ° ±ÕÇüÀ¸·Î ¾÷¹« È¿À² ³ô¿©

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ÁÖ 4.5ÀÏ ±Ù¹«Á¦´Â ÇÑ ÁÖ´Â 5ÀÏ Á¤»ó±Ù¹«¸¦ ÇÏ°í, ´Ù¸¥ ÇÑ ÁÖ´Â 4ÀÏÀ» ±Ù¹«ÇÏ´Â °ÝÁÖ ÁÖ 4ÀÏ ±Ù¹« ÇüÅÂ´Ù.
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8¼¼ ÀÌÇÏ ÀÚ³à°¡ ÀÖ´Â °ø¹«¿øÀº ¿ù¿äÀÏºÎÅÍ ¸ñ¿äÀÏ±îÁö Æò¼Ò´ë·Î ±Ù¹«ÇÑ´Ù. ÀÌ¶§ ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 8½Ã±îÁö ¾ÆÀÌ¸¦ Å°¿ì´Â À°¾Æ½Ã°£µµ ±Ù¹«ÇÑ ½Ã°£À¸·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. ÀÌ·¸°Ô 4ÀÏ°£ ´©ÀûµÈ 8½Ã°£ÀÇ ÃÊ°ú ±Ù¹«½Ã°£À» ±Ý¿äÀÏ¿¡ È°¿ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
7±Þ ÀÌÇÏ °ø¹«¿ø‧°ø¹«Á÷Àº ¿ù¿äÀÏºÎÅÍ ¸ñ¿äÀÏ±îÁö ÃÑ 8½Ã°£ÀÇ ÃÊ°ú ±Ù¹«¸¦ ½ÃÇàÇØ ÀÌ¸¦ °ÝÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ »ç¿ëÇÏ°Ô µÈ´Ù.
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¹ÚÀÍ±Õ ÃÑ¹«ÇàÁ¤´ã´ç°üÀº 2ÀÏ ¡°ÀÏ°ú °¡Á¤ÀÇ ¾ç¸³, °¡Á· Ä£ÈÀûÀÎ Á¶Á÷ ºÐÀ§±â Á¶¼º, ÀÏ°ú »ýÈ°ÀÇ ±ÕÇüÀ» ÅëÇÑ ¾÷¹« È¿À²¼º Áõ°¡ µî Á¶Á÷ÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ º¯È¸¦ °¡Á®¿Ã °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°È¹±âÀûÀÎ °øÁ÷»çÈ¸ÀÇ º¯È¸¦ ÅëÇØ ±º¹Î¿¡°Ô ´õ ³ªÀº ÇàÁ¤¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¤¼±=¼½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö