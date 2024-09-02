°æ³²µµ ±¹³» ÃÖÃÊ ½º¸¶Æ® ¹°·ù¿î¼ÛÀåºñ ±¹»êÈ­¡¦3Á¶¿ø ¼ºÀå Àü¸Á

°æ³²µµ´Â ±¹³» 3Á¶¿ø ÀÌ»óÀÇ ½ÃÀå ¼ºÀåÀÌ Àü¸ÁµÇ´Â »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ °ø¸ð ¡®°íÁß·®¹° ÀÌ¼Û ÀÚÀ²ÀÌµ¿Ã¼ ½ÃÇèÆò°¡¼¾ÅÍ ±â¹Ý±¸Ãà»ç¾÷¡¯¿¡ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÅ ±¹ºñ 100¾ï¿øÀ» È®º¸Çß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°íÁß·®¹° ÀÌ¼Û ÀÚÀ²ÀÌµ¿Ã¼¶õ 10t ÀÌ»óÀÇ È¹°À» ¿î¹ÝÇÏ´Â ¹«ÀÎ È¹°Â÷·Î ¿îÇà°æ·Î¸¦ »çÀü¿¡ ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÇÏ´Â ¡®¹«ÀÎ¿î¼ÛÂ÷·®¡¯(AGV)°ú ½º½º·Î ÆÇ´ÜÇØ ÀÌµ¿ÇÏ´Â ¡®ÀÚÀ²ÁÖÇà·Îº¿¡¯(AMR)À» ¸»ÇÑ´Ù.
ÀÌµé Àåºñ´Â ¹Ì±¹ ·ÕºñÄ¡Ç×, ³×´ú¶õµå ·ÎÅ×¸£´ãÇ×, Áß±¹ Äª´Ù¿ÀÇ× µî ¼¼°è ÁÖ¿ä Ç×¸¸¿¡¼ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡´Â ¿ÃÇØ 4¿ù °³ÀåÇÑ ºÎ»êÇ× ½ÅÇ×7ºÎµÎ¿¡ ¡®AGV¡¯ 60´ë°¡ Ã³À½ µµÀÔµÆ´Ù.
°íÁß·® È¹°À» ÀÌ¼ÛÇØ Ç×¸¸°ú °øÇ×, ¹°·ùÃ¢°í, Á¦Á¶°øÀå, °Ç¼³ ÇöÀå µî ´Ù¾çÇÑ ¹°·ùºÐ¾ß¿¡¼ µµÀÔµÇ¸é¼ ±Û·Î¹ú ½ÃÀå Á¶»ç±â°üÀÎ ABI¸®¼Ä¡¿¡ µû¸£¸é 2030³â±îÁö Àü ¼¼°è Ç×¸¸¿¡ ÀÚÀ²ÀÌµ¿Ã¼ 37¸¸´ë 550Á¶¿ø°ú ±¹³» 460´ë 3Á¶¿øÀÇ ½ÃÀå ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ °æ³²µµ´Â ±¹»êÈ°¡ ½Ã±ÞÇÑ ¹°·ùÀåºñ»ê¾÷ À°¼ºÀ» À§ÇØ ±èÇØ½Ã, °æ³²Å×Å©³ëÆÄÅ©¿Í ÇÔ²² Áß¾ÓºÎÃ³¿¡ »ç¾÷ÀÇ ÇÊ¿ä¼º°ú ½Ã±Þ¼ºÀ» °·ÂÇÏ°Ô °ÇÀÇÇÑ °á°ú ÀÌ¹ø °ø¸ð»ç¾÷¿¡ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÆ´Ù.
½ÃÇèÆò°¡¼¾ÅÍ´Â ±èÇØ ¸íµ¿ÀÏ¹Ý»ê¾÷´ÜÁö¿¡ ¼³Ä¡µÇ¸ç °æ³²Å×Å©³ëÆÄÅ©°¡ »ç¾÷À» ÃÑ°ýÇÏ°í ÇÑ±¹Àü±â¿¬±¸¿ø, ÀÎÁ¦´ëÇÐ±³, °æ»ó±¹¸³´ëÇÐ±³°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù. 2028³â±îÁö 269¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇØ °íÁß·®¹° ÀÌ¼Û ÀÚÀ²ÀÌµ¿Ã¼ Å×½ºÆ®¸¦ À§ÇÑ ÁÖÇà½ÃÇèÀå°ú ´Ù¾çÇÑ ½ÃÇè Àåºñ¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.
µµ´Â ÀÌ¹ø °ø¸ð»ç¾÷À» ÅëÇØ µµ³» ÁÖ¿ä ¹°·ù°ÅÁ¡¿¡ °ø±ÞµÉ ½º¸¶Æ® ¹°·ùÀåºñ ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ 2030³â ÀÌÈÄ °³ÀåÇÏ´Â ÁøÇØ½ÅÇ×, °¡´öµµ½Å°øÇ× µî ´ë±Ô¸ð ¹°·ù½Ã¼³¿¡ ÇÊ¼öÀûÀ¸·Î ÅõÀÔµÇ´Â ÀåºñÀÎ ¸¸Å ±¹»êÈ Á¦Ç°°³¹ß¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹Ú¿Ï¼ö °æ³²µµÁö»ç´Â ¡°°æ³²Àº ¿ì¼öÇÑ ¹°·ù È¯°æÀ» °®Ãç ÁøÇØ½ÅÇ×, °¡´öµµ½Å°øÇ× µî ±¹Á¦¹°·ù°ÅÁ¡ °³¹ß·Î ½º¸¶Æ® ¹°·ùÀåºñ °³¹ß¿¡ ÃÖÀûÀÇ ÀÔÁö´Ù¡±¸ç ¡°µµ³» ¹°·ùÀåºñ »ê¾÷ÀÇ °æÀï·ÂÀ» °ÈÇÏ°í, Æ®¶óÀÌÆ÷Æ®¿Í ¿¬°èÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹°·ù»ê¾÷À» ÁßÁ¡ À°¼ºÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö