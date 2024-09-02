½Ã±³À°Ã» ½Ã¹Î°¨»ç°üÀÌ ¡®Àü°ú 15¹ü¡¯¡¦ ÇØÃË ±ÇÇÑµµ ¾ø¾î

ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã»ÀÌ °¨»ç Åõ¸í¼ºÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ ¿î¿ë ÁßÀÎ ½Ã¹Î°¨»ç°ü¿¡ Àü°ú 15¹ü ³²¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô ¹àÇôÁ³´Ù.
2ÀÏ ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã»¿¡ µû¸£¸é ½Ã±³À°Ã»Àº ½Ã¹Î°¨»ç°ü ¸ðÁý°ø°í¸¦ ³»°í ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ Áö³ÇØ 6¿ù A¾¾(52)¸¦ Á¤Ã¥ºÐ°úÀÇ ½Ã¹Î°¨»ç°üÀ¸·Î À§ÃËÇß´Ù.
±×·¯³ª 1³â ³Ñ°Ô ½Ã¹Î°¨»ç°üÀ¸·Î È°µ¿ ÁßÀÎ A¾¾°¡ Àü°ú 15¹üÀÌ¶ó´Â »ç½ÇÀÌ ÃÖ±Ù ¾Ë·ÁÁö¸é¼ ÀÎ»ç °ËÁõ °úÁ¤ÀÌ ºÎ½ÇÇÑ °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù.
A¾¾ÀÇ Àü°ú ±â·ÏÀº ±×°¡ °È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ÀÚ·Î Ãâ¸¶ÇÏ¸é¼ µå·¯³µ´Ù.
2008³â °ÇÃà¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ¹ú±Ý 100¸¸¿ø ÇüÀ» Ã³À½ ¼±°í¹ÞÀº A¾¾´Â ÀÌÈÄ 2017³â±îÁö 12Â÷·ÊÀÇ ¹ú±ÝÇü°ú 3Â÷·ÊÀÇ Â¡¿ªÇü(ÁýÇàÀ¯¿¹)À» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ Áß¿¡´Â °ø¹«ÁýÇà¹æÇØ, »óÇØ, ÆøÇà, Àç¹°¼Õ±«, ¹üÀÎµµÇÇ±³»ç µî ÇøÀÇ¿Í ÇÔ²² µµ·Î±³Åë¹ý»ó À½ÁÖ¿îÀü°ú ¹«¸éÇã¿îÀü ÇøÀÇ°¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
A¾¾´Â 2016³â À½ÁÖ¿îÀüÀ¸·Îµµ ¹ú±Ý 300¸¸¿øÀ» ¼±°í¹ÞÀº ÈÄ ¹«¸éÇã¿îÀüÀ¸·Î 3Â÷·Ê³ª Àû¹ßµÅ Â¡¿ª 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
ÇöÀç ½Ã¹Î°¨»ç°ü °ø°í¹®¿¡ µû¸£¸é ±¹°¡°ø¹«¿ø¹ý Á¦33Á¶(°á°Ý»çÀ¯)¿¡ µû¶ó ½Ã±³À°Ã»(»êÇÏ±â°ü) ¿µ¸®¾÷¹« °ü·ÃÀÚ, °¢Á¾ ºñÀ§ »ç½Ç °ü·ÃÀÚ´Â Áö¿øÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
±×·¯³ª ½Ã±³À°Ã»Àº A¾¾ÀÇ °ú°Å ¹üÁË °æ·Â ¿©ºÎ¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù. °ø¹«¿ø ÀÓ¿ëÀÇ °æ¿ì Áö¿øÀÚÀÇ ¹üÁË°æ·Â Á¶È¸°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸, À§ÃËÁ÷ÀÎ ½Ã¹Î°¨»ç°üÀº ÇöÇà Á¶·Ê»ó ¹Î°£ÀÎÀÇ ¹üÁË°æ·ÂÀ» Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ù°Å°¡ ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¹ýÀûÀ¸·Î A¾¾¸¦ ÇØÃËÇÒ ±ÇÇÑµµ ¾ø´Ù. ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã» °ü°èÀÚ´Â ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°A¾¾ÀÇ ÀÓ±â°¡ ³»³â 5¿ù±îÁö ³²¾ÆÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇØÃË °ü·ÃÇØ¼´Â ³»ºÎ¿¡¼ ´õ ³íÀÇ¸¦ ÇØºÁ¾ß ÇÒ ºÎºÐ¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇöÀç ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã» ½Ã¹Î°¨»ç°üÀº ÃÑ 30¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. Á¤Ã¥¡¤¹æ°úÈÄÈ°µ¿¡¤»ýÈ°±³À°¡¤½Ã¼³¾ÈÀü°ü¸®¡¤ÇÐ±³±Þ½Ä¡¤Ã»·Å µî 6°³ ºÐ¾ß·Î ±¸ºÐµÈ´Ù.
ÀÌµéÀº ¹ÝºÎÆÐ¡¤Ã»·Å ÃßÁø »óÈ²À» Á¡°ËÇÏ°í ÁÖ¿ä »ç¾÷ÀÌ³ª ºÎÆÐ Ãë¾à ºÐ¾ßÀÇ º¸¿ÏÁ¡À» ¹ß±¼ÇÏ¸ç °ø¹«¿ø ºñÀ§³ª ºÎÁ¶¸® ÇàÀ§¸¦ °¨½ÃÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö