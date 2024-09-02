´ë±¸ Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØÀÚ µ½´Â´Ù¡¦Àü¼¼ÇÇÇØÁö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò

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´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö