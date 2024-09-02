SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸ 2°³ ºÎ¹® ±Ý»ó

°æ³² Ã¢¿øÀÇ SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º°¡ Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸ 2°³ ºÎ¹® µ¿½Ã ±Ý»ó ¼ö»óÀÇ ¼º°ú¸¦ ³Â´Ù.
SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º´Â Áö³ 30ÀÏ±îÁö °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¼ö¿øÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ¡®Á¦50È¸Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸¡¯¿¡¼ SAFETY ZONE(Åº¼ÒÁß¸³ºÐ¾ß), ´º½ºÅ¸Æ®(»ó»ýÇù·ÂºÐ¾ß) µî 2°³ ºÐÀÓÁ¶°¡ ±Ý»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
SAFETY ZONE ºÐÀÓÁ¶´Â Åº¼ÒÁß¸³ºÐ¾ß¿¡¼ ¡®¹æ»ê ±âµ¿¼³ºñ °øÁ¤ °³¼±À¸·Î Åº¼Ò¹èÃâ·® Àú°¨¡¯ ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥¸¦ ´º½ºÅ¸Æ® ºÐÀÓÁ¶´Â »ç³»Çù·Â»çÀÎ ¿ë¼º·Îº¿À£µùÀÇ ºÒ²ÉºÐÀÓÁ¶¿Í ÇÔ²² »ó»ýÇù·ÂºÐ¾ß¿¡ ÃâÀüÇØ ¡®ÇÏ¿ìÂ¡ Á¦ÀÛ °øÁ¤ °³¼±À¸·Î ÀÛ¾÷½Ã°£ ´ÜÃà¡¯ ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥·Î ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º´Â 2022³â ÀÌÈÄ 3³â ¿¬¼Ó Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸ ÀÔ»ó ±â·ÏÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.
SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º´Â Ç°Áú°æ¿µÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î Áö³ 2004³âºÎÅÍ ¸íÀåÁ¦µµ Àå·Á, Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶ Á¤ÂøµîÀ» ÃßÁøÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ °°Àº ¼º°ú·Î ¿ÃÇØ±îÁö ÇÑ±¹ »ê¾÷¸íÀå 1¸í, Ç°Áú¸íÀå 8¸íÀ» ¹èÃâÇßÀ¸¸ç, Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸¿¡¼ ±Ý»ó 8°³, Àº»ó 9°³, µ¿»ó 5°³¸¦ ¼ö»óÇß´Ù.
Æ¯È÷ SNT´ÙÀÌ³»¹Í½º´Â Áö³ 2009³â Ç°Áú°æ¿µ»ó, 2010³â ¼¼°è Ç¥ÁØÀÇ ³¯ »ç³»Ç¥ÁØÈ ´ë»ó, 2012³â ±¹°¡Ç°Áú´ë»óÀ» ÀÕ´Þ¾Æ ¼ö»óÇÏ´Â µî ±Û·Î¹ú ¼öÁØÀÇ Ç°Áú°æÀï·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ¿Ô´Ù.
ÇÑÆí Àü±¹Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶°æÁø´ëÈ¸ ½Ã»ó½ÄÀº ¿À´Â 11¿ù 20ÀÏ ¿¸®´Â ¡®±¹°¡Ç°Áú°æ¿µ´ëÈ¸¡¯¿¡¼ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö