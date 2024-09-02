°æ±â ÆÄÁÖ½Ã´Â Áö³ 30ÀÏ ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü, ÇÑ±¹Ã¶µµ°ø»ç¿Í ¼ÇØ¼± Àüµ¿¿Â÷ ¿îÁ¤¿ª ¿¬Àå¿îÇà »ç¾÷À» À§ÇÑ À§¼öÅ¹ Çù¾àÀÌ Ã¼°áµÊ¿¡ µû¶ó »ç¾÷À» º»°ÝÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÑ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¼ÇØ¼± Àüµ¿¿Â÷ ¿îÁ¤¿ª ¿¬Àå¿îÇà »ç¾÷Àº Áö³ 1¿ù 15ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ·ÎºÎÅÍ »ç¾÷ÃßÁø°èÈ¹À» È®Á¤¹ÞÀº »ç¾÷À¸·Î, ÇöÀç ÀÏ»ê¿ª±îÁö ¿¬Àå ¿îÇà ÁßÀÎ ¼ÇØ¼± Àüµ¿¿Â÷¸¦ ¿îÁ¤¿ª±îÁö 5.3§° ¿¬ÀåÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
À§¼öÅ¹ Çù¾à¿¡ µû¶ó »ç¾÷ÀÇ ½ÃÇàÀº ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü¿¡¼ ¼öÅ¹ ¹Þ¾Æ ÃßÁøÇÏ°í, ÇâÈÄ ¿î¿µÀº ÇÑ±¹Ã¶µµ°ø»ç¿¡¼ ¼öÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù. 2026³â ¼ÇØ¼± °³ÅëÀ» ¸ñÇ¥·Î ¿Ã ÇÏ¹Ý±â ½Ç½Ã¼³°è¸¦ ÃßÁøÇÏ°í 2025³â Âø°ø¿¡ µ¹ÀÔÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼ÇØ¼±ÀÌ °³ÅëµÇ¸é °æ±â ¼³²ºÏ±ÇÀ» È¯½Â ¾øÀÌ ÀÌµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ´ëºÎºÐÀÇ ¼öµµ±Ç ÀüÃ¶(14°³ ³ë¼±)·Î È¯½ÂÀÌ °¡´ÉÇØÁ® ÆÄÁÖ½Ã¹Î¿¡°Ô Çâ»óµÈ ±¤¿ª±³Åë¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
±è°æÀÏ ÆÄÁÖ½ÃÀåÀº ¡°¼ÇØ¼±Àº °æ±â ¼³²ºÎ±ÇÀ¸·ÎÀÇ ÀÌµ¿À» È¹±âÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÒ ³ë¼±À¸·Î, ¿ÃÇØ ¸» °³ÅëÇÏ´Â ¼öµµ±Ç±¤¿ª±ÞÇàÃ¶µµ(GTX)-A¿Í ÇÔ²² ÆÄÁÖ½Ã Ã¶µµ ±³Åë Çõ¸í¿¡ Å« ÃàÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°½Ã¹Îµé¿¡°Ô ÃÖÀûÀÇ ±¤¿ª±³Åë¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÆÄÁÖ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö