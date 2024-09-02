°æÁÖ¼­ 2024 ¼¼°è±¹°¡À¯»ê»ê¾÷Àü 10ÀÏ °³¸·

°æºÏ °æÁÖ¿¡¼ ±¹°¡À¯»ê »ê¾÷ÀÇ ÃÖÃ·´Ü Æ®·»µå¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â ¡®2024 ¼¼°è±¹°¡À¯»ê»ê¾÷Àü¡¯ÀÌ ¿À´Â 10ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö ¿¸°´Ù.
¿ÃÇØ 8È¸Â°¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ »ê¾÷ÀüÀº ¡®ÇÔ²² ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ±¹°¡À¯»êÀÇ ³»ÀÏ¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °æÁÖÈ¹éÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿Í µµ½É ÀÏ¿ø¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù. ÃÑ 112°³ ¾÷Ã¼‧±â°üÀÌ 308°³ ºÎ½º¿¡ Âü°¡ÇÑ´Ù.
ÁÖ¿ä ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÄÁÆÛ·±½º, ÇØ¿Ü¹ÙÀÌ¾î ¼öÃâ»ó´ãÈ¸, ±¹°¡À¯»ê ±â¼ú »ó´ãÈ¸, ±¹³»¹ÙÀÌ¾î »ó´ãÈ¸, ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ °ø¸ðÀü, ÀâÆä¾î µîÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø »ê¾÷ÀüÀÇ ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®Çì¸®Æ¼Áö ¹Ì·¡Æ÷·³¡¯Àº 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 3Ãþ ¸ÞÀÎ ¹«´ë¿¡¼ AI(ÀÎ°øÁö´É)¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ±¹°¡À¯»êÀ» ÁýÁß Á¶¸íÇÑ´Ù.
Âü°¡¾÷Ã¼¿Í °ü¶÷°´À» ´ë»óÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Áö¿ø‧Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥µµ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Âü°¡¾÷Ã¼¿Í ¹ÙÀÌ¾î°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â ³×Æ®¿öÅ· µð³ÊÀÎ ¡®°æÁÖ ³ªÀÌÆ® µð³Ê¡¯¿Í ¹ãÇÏ´ÃÀ» ¼ö³õÀº ±¹°¡À¯»êÀ» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ µå·Ð ¶óÀÌÆ® ¼î°¡ ¿¸°´Ù.
Àü½Ã°ü 1Ãþ¿¡¼´Â ´ÜÃ»Àå, ¼Ò¸ñÀå µîÀÇ ¹«ÇüÀ¯»ê ÀüÅë ±â¼úÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿øµ¥ÀÌÅ¬·¡½º°¡ »çÀü ½ÅÃ» ¹× ÇöÀå Á¢¼ö·Î ÆîÃÄÁø´Ù.
3Ãþ ·Îºñ¿¡¼´Â ¾ÖÇÁ³Ê´« ÄÜ¼Æ®°¡ ¿¸®°í ÇÐ¿¹¿¬±¸»ç¿Í ÇÔ²² Áö¿ª ºñ°ø°³ ±ÝÃ´¸® °íºÐ±º ±¹°¡À¯»ê ¹ß±¼ ÇöÀå°ú µ¿±Ã°ú ¿ùÁö¸¦ µÑ·¯º¸°í Ã¼ÇèÇÏ´Â ±¹°¡À¯»ê ÇÊµåÆ®¸³µµ ¸¶·ÃÇÑ´Ù.
½Ã´Â Âü°ü°´µéÀÇ ÆíÀÇ¸¦ À§ÇØ °æÁÖ¿ª, °í¼Ó¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î, ÁÖ¿ä °ü±¤Áö¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¼ÅÆ²¹ö½º¸¦ »ó½Ã ¿îÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÁÖ³«¿µ °æÁÖ½ÃÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø »ê¾÷ÀüÀº ±¹°¡À¯»ê »ê¾÷ ºÐ¾ßÀÇ ÃÖÃ·´Ü ±â¼úÀ» ÃÑ¸Á¶óÇÏ´Â Á¤º¸±³·ù ¹× ¼ÒÅëÀÇ ÀåÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
°æÁÖ=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö