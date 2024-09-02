±èÆ÷½Ã-ÇØº´´ë Á¦2»ç´Ü ¡®°ü¡¤±º »ó»ý¹ßÀü¡¯ Çù¾à Ã¼°á

°æ±â ±èÆ÷½Ã´Â ÇØº´´ë Á¦2»ç´Ü°ú °ü¡¤±º »ó»ý¹ßÀüÀ» À§ÇÑ Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ±º°ú ½Ã¹ÎÀÌ ÇÔ²² »ó»ý ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼°è¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±èÆ÷½Ã¿Í ÇØº´´ë Á¦2»ç´ÜÀº Áö³ 29ÀÏ ½ÃÃ» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ±èº´¼ö ±èÆ÷½ÃÀå°ú Á¤Á¾¹ü ÇØº´´ë Á¦2»ç´ÜÀå µî °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ °ü¡¤±º »ó»ý¹ßÀüÀ» À§ÇÑ Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾à Ã¼°á¿¡ ¾Õ¼ ±è±Ô½Ä ±èÆ÷½Ã ºÎ½ÃÀå°ú ½Ç¹«ÆÀÀº ÇØº´´ë Á¦2»ç´ÜÀ» »çÀü ¹æ¹®ÇØ ½Ã¿Í ±ºÀÇ Çö¾È¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÏ°í, ÇØ°á ¹æÇâÀ» Á¶À²ÇÏ´Â µî Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ÒÅë°ú Çù·Â¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇØ ¿Ô´Ù.
±×µ¿¾È ±èÆ÷½Ã´Â ±º»ç½Ã¼³º¸È£±¸¿ªÀÌ ÀüÃ¼ ¸éÀûÀÇ 70.8%¸¦ Â÷ÁöÇÒ ¸¸Å ½Ã¹ÎµéÀÇ »çÀ¯Àç»ê±Ç Çà»ç¿¡ ¸¹Àº Á¦¾àÀÌ ÀÖ¾ú°í, ÇØº´´ë Á¦2»ç´Üµµ ÀÛÀü´ëºñÅÂ¼¼¿Í Àåº´ º¹ÁöÇâ»ó¿¡µµ ºÒÆíÇÔÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ °°Àº ºÒÆíÇÔ ¼Ó¿¡µµ ½Ã¿Í ±ºÀº Çö¾È ¹ß»ý½Ã ¸¶´Ù Çù·ÂÀ» ÅëÇØ »ó»ýÀÇ ±æÀ» ¸ð»öÇØ¿ÔÀ¸³ª, »ó¼³ÇùÀÇÃ¼°¡ ¾ø¾î Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡´Âµ¥¿¡´Â Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾ç ÃøÀº Áö³ 2¿ùºÎÅÍ ¼öÂ÷·Ê ½Ç¹«ÇùÀÇ¸¦ ÅëÇØ ±èÆ÷½Ã´Â ±º¡¤°üÇù·ÂÆÀÀ», ÇØº´´ë Á¦2»ç´ÜÀº »ó»ýÇù·ÂTF¸¦ ½Å¼³ÇØ ¹ßÀü ¹æÇâÀ» ¸ð»öÇØ ¿Ô´Ù.
ÀÌ ±â°£ Áß ½Ã´Â ÇØº´´ë Á¦2»ç´ÜÀÌ ¿ä±¸ÇÑ ºÎ´ë ÀÎ±Ù ±³ÅëÈ¯°æ °³¼± µî 13°ÇÀ», ÇØº´´ë Á¦2»ç´Üµµ ½Ã°¡ ¿ä±¸ÇÑ ÅäÁö°Å·¡ Çã°¡ÇùÀÇ±â°£ ´ÜÃà µî 11°Ç¿¡ ´ëÇØ Á¶Ä¡¸¦ ¿Ï·áÇÏ°Å³ª Á¶Ä¡¿¡ ³ª¼´Â °á°ú¸¦ µµÃâÇß´Ù.
½Ã´Â ¾Ö±âºÀ ÆòÈ»ýÅÂ°ø¿ø ¹× ´ë¸íÇ× ÇØº´´ë ÃàÁ¦ µî ¿©·¯ ºÎºÐ¿¡¼ ÇØº´´ë¿Í ÇÔ²² Ç®¾î³ª°¡¾ß ÇÒ ºÎºÐÀÌ ¸¹Àº ¸¸Å, ÀÌ¹ø Çù¾àÀÇ È¿°ú°¡ ´Ù¹æ¸é¿¡¼ ³ªÅ¸³¯ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ýµéÀÇ ¾Èº¸ÇöÀå Ã¼Çè ÇÐ½ÀÀ» ºñ·ÔÇØ ½Ã¹ÎÀÇ Ã¼°¨µµ°¡ ³ôÀº ¹®È¡¤º¹Áö ºÐ¾ß¿¡ ÀÖ¾î¼µµ »óÈ£ ¿ìÈ£ÁõÁøÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ±³·ù»ç¾÷ È®´ëµµ ³ª¼³ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
Á¤Á¾¹ü »ç´ÜÀåÀº ¡°¿ì¸® ÇØº´´ë´Â ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú ¾øÀÌ´Â Á¸ÀçÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÇØº´´ë¿Í ±èÆ÷½Ã°¡ ´õ¿í ¹ßÀüµÈ ¹æÇâÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡±æ Èñ¸ÁÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±èº´¼ö ½ÃÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ±èÆ÷½Ã´Â ÇØº´´ë Á¦2»ç´Ü°ú Áö±Ý±îÁö Çù·ÂÇÏ´ø ¸ðµç °úÁ¦µéÀ» Á» ´õ Á¶Á÷ÀûÀÌ°í È¿À²ÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Á¢°æÁö¿ªÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ±º¡¤°ü»ó»ý¹ßÀüÇù·ÂÃ¼ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ´ëÇ¥¸ðµ¨ÀÌ µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ±èÆ÷½Ã´Â ÇØº´´ë Á¦2»ç´Ü°úÀÇ Çù¾à Ã¼°áÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î, À°±º 17»ç´Ü°úµµ ±º¡¤°ü »ó»ý¹ßÀüÇùÀÇÃ¼ ±¸¼ºÀ» À§ÇÑ Çù¾à Ã¼°áÀ» ÃßÁøÇØ ±º¡¤¹ÎÀÌ ÇÔ²² ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼°è¸¦ °ÈÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
±èÆ÷=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö