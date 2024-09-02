°í¾ç½Ã, ÀÏº»¡¤º£Æ®³² ÃâÀå¡¦ÅõÀÚÇù·Â Çù¾à 8°Ç Ã¼°á

°æ±â °í¾ç½Ã´Â Áö³´Þ 26ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö ÀÌµ¿È¯ °í¾ç½ÃÀåÀÌ ±Û·Î¹ú ±â¾÷ ÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ À§ÇØ ÀÏº»¡¤º£Æ®³² ±¹¿Ü ÃâÀåÀ» ÁøÇàÇÑ °á°ú ÀÏº» ÄÜÅÙÃ÷±â¾÷ ³ªÀÌÆ¼¿Í 300¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ ÅõÀÚÀÇÇâ¼¸¦ Ã¼°áÇÏ°í, ´Ù¹æ¸éÀÇ ±â¾÷¡¤°æÁ¦´ÜÃ¼µé°ú 7°ÇÀÇ ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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¾Õ¼± Áö³´Þ 26ÀÏ¿¡´Â ½ºÅ¸Æ®¾÷ÀÇ ¿ä¶÷ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®´Â ÇÃ·¯±×¾ØÇÃ·¹ÀÌ ÀçÆÒ(Plug and Play Japan)°ú ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ÅõÀÚÀ¯Ä¡, °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¶ÇÇÑ 28ÀÏ µðÀÚÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê ±×·ì ¢ß¿Í¿ì(WOW)¿Í Ã¼°áÇÑ °øµ¿Çù·Â ¾÷¹«Çù¾à¿¡´Â ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ¹× Ã·´Ü»ê¾÷´ÜÁö È°¼ºÈ, ¾ç±¹ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ±â¾÷¡¤¹®È ±³·ù, °ÔÀÓ µî ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷ Á¤º¸ °øÀ¯ µîÀ» À§ÇØ Çù·ÂÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù.
Å¸Ä«ÇÏ½Ã È÷·Î½Ã ¢ß¿Í¿ì ´ëÇ¥´Â ¿À´Â 10¿ùÂë ÇÑ±¹À» ¹æ¹®ÇÒ ¿¹Á¤À¸·Î °í¾ç½Ã¿Í Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³íÀÇ¸¦ ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¡®ÇÁ¸°¼¼½º Ä¿³ØÆ®¡¯ ¡®»õµµ¿ì¹ö½º¡¯ µî ÈïÇàÀÛÀ» Ãâ½ÃÇÑ °ÔÀÓ Á¦ÀÛ»ç »çÀÌ°ÔÀÓÁî Ãøµµ 10~11¿ùÂë °í¾ç½Ã¸¦ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ Çù·ÂÀ» ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
º£Æ®³²À¸·Î ³Ñ¾î°£ ÀÌ ½ÃÀå°ú °í¾ç½Ã ´ëÇ¥´ÜÀº Áö³´Þ 29ÀÏ º£Æ®³² ÇÏ³ëÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ K-¸¶ÄÏÀ» ¹æ¹®ÇØ K&K±Û·Î¹úÆ®·¹ÀÌµù°ú °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Çù¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
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Áö³´Þ 30ÀÏ¿¡´Â ÁÖº£Æ®³² ÇÑ±¹»ó°øÀÎ¿¬ÇÕÈ¸(KOCHAM), ¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ªÇùÈ¸(World-OKTA) ÇÏ³ëÀÌÁöÈ¸, º£Æ®³² ¾ÈÆ¾±×·ì(AN THINH GROUP)À» ÀÕµû¶ó ¹æ¹®ÇØ ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿Í °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Çù¾àÀ» °¢°¢ Ã¼°áÇß´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¡°ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸®´Â ¾à 87¸¸1761§³(26¸¸Æò) ±Ô¸ð, 2026³â ÁØ°øÀ» ¸ñÇ¥·Î ¿ÃÇØ ¿¬¸» º»°ÝÀûÀÎ ÅäÁö°ø±Þ°ú ºÐ¾çÀ» ½ÃÀÛÇÒ °èÈ¹ÀÌ°í °í¾ç½Ã°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª¿¡´Â ¿Ü±¹ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¼¼Á¦ °¨¸é, ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ, Á¤ÁÖÈ¯°æ Áö¿ø µî ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ¸ÎÀº Çù¾àµéÀ» ´ÜÃÊ·Î Çù·ÂÀû µ¿¹ÝÀÚ °ü°è°¡ Áö¼Ó ¹ßÀüÇØ ³ª°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù. ´õ ¸¹Àº ±â¾÷µéÀÌ Ã£¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¸ÀÇ µµ½Ã °í¾çÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®´Â µ¥ ¾ÕÀå¼°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°í¾ç=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö