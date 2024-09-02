ÀÎÃµ´ëÇÐ±³°¡ 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ 9ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö 5ÀÏ°£ ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 1811¸í(Á¤¿ø ¿Ü Æ÷ÇÔ)ÀÌ´Ù.
ÀÎÃµ´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦ µµÀÔ¿¡ µû¶ó ¿ÃÇØ ÀÔÇÐÀüÇü¿¡¼ ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¸¦ ½Å¼³, ÀÎ¹®°è¿ 87¸í, ÀÚ¿¬°è¿ 129¸í, ÃÑ 216¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü 88¸í(ÀÎ¹®35¡¤ÀÚ¿¬53), Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü¿¡¼ 64¸í(ÀÎ¹®26¡¤ÀÚ¿¬38)À» °¢°¢ ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬À¸·Î ±¸ºÐÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ·Î ÀÔÇÐÇÑ ÇÐ»ýµéÀº 1ÇÐ³â ¸» Èñ¸ÁÇÏ´Â Àü°ø¿¡ µû¶ó 2ÇÐ³â ÇØ´ç Àü°øÀ¸·Î ¹èÁ¤¹Þ°Ô µÈ´Ù. ´Ù¸¸ »ç¹ü´ëÇÐ, ¿¹¼úÃ¼À°´ëÇÐ, ½º¸¶Æ®¹°·ù°øÇÐÀü°ø µî ÀÏºÎ Àü°øÀº Á¦¿Ü´Ù.
ÀÎÃµ´ë ¼ö½Ã¸ðÁýÀº ÇÐ»ýºÎ±³°ú, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ, ½Ç±â/½ÇÀû ÀüÇüÀ¸·Î ±¸ºÐµÈ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü¿¡¼´Â ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ ÀÖ´Â ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ 459¸í, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ ¾ø´Â Áö¿ª±ÕÇü 293¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº ±³°ú¼ºÀû 100%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¸ç ÇÐ»ýºÎ ¹Ý¿µ ¹æ¹ý µîÀº Àü³âµµ¿Í µ¿ÀÏÇÏ´Ù. ±×·¯³ª ½Å¼³µÇ´Â ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¿Í ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ ¿Ü ¸ðÁý´ÜÀ§ °£ ÇÐ»ýºÎ±³°ú °¡»êÁ¡ »êÃâ ºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£´Ù´Â Á¡¿¡¼ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. °¡»êÁ¡Àº ÇÐ»ýºÎ ¹Ý¿µ±³°úÀÇ ÀÌ¼ö°ú¸ñº° ÀÌ¼ö´ÜÀ§ ÇÕÀ» Àû¿ëÇØ »êÃâµÈ´Ù. ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ Áö¿ø ½Ã ÀÌ¸¥¹Ù ¡®±³Â÷Áö¿ø¡¯À» ÇÏ°Ô µÇ¸é °¡»êÁ¡ÀÌ Àû¾îÁú ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î À¯ÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÑÆí, ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÀÎ¹®･ÀÚ¿¬°è¿ ÀÏ¹ÝÇÐ°ú¿Í µðÀÚÀÎÇÐºÎ°¡ 2°³ ¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 7 ÀÌ³», »ç¹ü°è¿ÀÌ 2°³ ¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 6 ÀÌ³», µ¿ºÏ¾Æ±¹Á¦Åë»óÀü°øÀÌ µî±ÞÇÕ 5 ÀÌ³»¸¦ ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü¿¡¼´Â ÀÚ±âÃßÃµ 692¸í, ±âÈ¸±ÕÇü 110¸í, »çÈ¸ÅëÇÕ 55¸í, ¼ÇØ5µµÃâ½ÅÀÚ 6¸í, Æ¯¼ö±³À°´ë»óÀÚ 48¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¿¹Ã¼´É°è¿ Áß ÀÛ³âºÎÅÍ Ã³À½À¸·Î ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀ» µµÀÔÇÑ ¿îµ¿°Ç°ÇÐºÎ´Â ¿ÃÇØ¿¡µµ ½Ç±â°í»ç ¾øÀÌ 4¸íÀ» »Ì´Â´Ù.
ÀÚ±âÃßÃµÀüÇüÀº 1´Ü°è ¼·ùÆò°¡¿¡¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 3¹è¼ö(»ç¹ü´ë 4¹è¼ö)¸¦ ¼±¹ßÇÏ¸ç 2´Ü°è ¸éÁ¢°í»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¼·ùÆò°¡¿¡¼´Â ÇÐ¾÷¿ª·®, Áø·Î¿ª·®, ¹ßÀü¿ª·®, °øµ¿Ã¼¿ª·®ÀÇ 4°³ ¿ª·®À» Æò°¡ÇÑ´Ù. ±âÅ¸ Á¤¿ø ³» ±âÈ¸±ÕÇü°ú »çÈ¸ÅëÇÕÀüÇüÀº ¸éÁ¢°í»ç ¾øÀÌ ¼·ùÆò°¡ 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
½Ç±â/½ÇÀûÀüÇü¿¡¼´Â ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 130¸í, Ã¼À°Æ¯±âÀÚ 18¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ½Ç±â¿Í ±³°ú ¼ºÀûÀ» ÀÏ°ýÇÕ»êÇÏ´Â Á¶Çü¿¹¼úÇÐºÎ(ÇÑ±¹È¡¤¼¾çÈÀü°ø)ÀÇ ¼¾çÈÀü°ø¿¡¼´Â ¿ÃÇØºÎÅÍ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼¸¸ 15¸íÀ» »Ì´Â´Ù. ¸Å³â ÃÖ°íÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ´Â °ø¿¬¿¹¼úÇÐ°ú´Â 1´Ü°è¿¡¼ ½Ç±â°í»ç ¼ºÀûÀ¸·Î 7¹è¼ö¸¦ »Ì°í 2´Ü°è¿¡¼ ´Ù½Ã ½Ç±â°í»ç¸¦ Ä¡¸¥ ÈÄ ±³°ú ¼ºÀûÀ» ÇÕ»êÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±âÅ¸ ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼´Â 1´Ü°è¿¡¼ ±³°ú ¼ºÀûÀ¸·Î ÀÏÁ¤ ¹è¼ö(µðÀÚÀÎÇÐºÎ¡¤½ºÆ÷Ã÷°úÇÐºÎ 5¹è¼ö, ¿îµ¿°Ç°ÇÐºÎ¡¤Ã¼À°±³À°°ú 10¹è¼ö)¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í 2´Ü°è¿¡¼ ½Ç±â°í»ç¸¦ Ä¡¸¥´Ù. Ã¼À°±³À°°ú´Â ½Ç±â°í»ç¿Í ¸éÁ¢°í»ç¸¦ ¸ðµÎ Ä¡¸¥´Ù.
ÀÎÃµ´ë ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ÀüÇüÀ¯Çü(ÇÐ»ýºÎ±³°ú¡¤Á¾ÇÕ) µî¿¡ µû¶ó º¹¼öÁö¿øµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ±âÅ¸ ¾È³» ¹× ¼¼ºÎ»çÇ×Àº ÀÎÃµ´ë ÀÔÇÐ¾È³» È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ ¸ðÁý¿ä°À» ÂüÁ¶ÇÏ°Å³ª ÀüÈ»ó´ãÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
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