Àü³² ½Å¾È±º ÀÌ¾î Áøµµ±ºµµ ÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü»çÇùÀÇÃ¼ Ãâ¹ü

Àü³²µµ´Â ÇØ»óÇ³·Â °³¹ß»ç¾÷ °¡¼ÓÈ¸¦ À§ÇØ Áøµµ¿¡¼ ÇØ»óÇ³·Â ¹ßÀü»ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ´Â ¹ßÀü»ç·Î ±¸¼ºµÈ »ç´Ü¹ýÀÎ ÁøµµÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü»çÇùÀÇÃ¼ ¼³¸³À» Çã°¡Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÁøµµÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü»çÇùÀÇÃ¼´Â È¸Àå»çÀÎ SM E&C¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î 10°³ ¹ßÀü»ç°¡ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü»çÇùÀÇÃ¼ ¼³¸³Àº ½Å¾È¿¡ ÀÌ¾î µÎ ¹øÂ°´Ù.
¾î¾÷ÀÎ ¼ö¿ë¼º È®º¸¿Í °èÅë¿¬°è µî »óÈ£ Çù·ÂÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇØ ÁøµµÇØ¿ª ÇØ»óÇ³·Â»ç¾÷À» ¿øÈ°È÷ ÃßÁøÇÏ±â À§ÇØ ¼³¸³µÆ´Ù.
Àü³²ÀÇ ÇØ»óÇ³·Â °èÈ¹¿ë·®Àº 30GW´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ Áøµµ´Â ÇöÀç 3.2GW ±Ô¸ðÀÇ ÇØ»óÇ³·Â ¹ßÀü´ÜÁö Á¶¼ºÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°»ó±¸ Àü³²µµ ¿¡³ÊÁö»ê¾÷±¹ÀåÀº 2ÀÏ ¡°½Å¾È¿¡ ÀÌ¾î Áøµµµµ ¼º°øÀû ÇØ»óÇ³·Â»ç¾÷À» À§ÇØ ¹ßÀü»ç·Î ±¸¼ºµÈ ÇùÀÇÃ¼°¡ ¸¸µé¾îÁø °ÍÀº °í¹«Àû¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í ÇØ»óÇ³·Â »ç¾÷À» ÃßÁø ÁßÀÎ Å¸ ½Ã±º ¹ßÀü»çµµ ÇùÀÇÃ¼°¡ ¼³¸³µÇµµ·Ï Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Áö³ 8¿ù »ê¾÷ºÎ Àü±âÀ§¿øÈ¸¿¡¼ Àü³²µµ´Â SK¿¡ÄÚÇÃ·£Æ®°¡ ¿µ±¤¿¡ ÃßÁø ÁßÀÎ 1GW ±Ô¸ðÀÇ ¿µ±¤ ¿¡ÄÚ1,2 ÇØ»óÇ³·Â»ç¾÷ Á¶°ÇºÎ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·Î½á Àü³²µµ´Â ½Å¾È 4.8, ¿µ±¤ 4.2, ¿©¼ö 4.8, ¿Ïµµ 1.2, ÇØ³² 0.3, Áøµµ 2.0, °íÈï 1.0 µî ÃÑ 18.3GWÀÇ ¹ßÀü»ç¾÷ Çã°¡¸¦ ¹Þ´Â µî ±¹³» ÇØ»óÇ³·Â 1¹øÁö ÀÚ¸®¸¦ ´õ¿í °ø°íÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö