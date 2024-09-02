±èÇØ½Ã Å» ¾Æ½Ã¾ÆÀü 2000¸í ¹æ¹® ¡®°¡¸é »î¡¤³îÀÌ¡¤ÀÌÀ½¡¯ ¼º·á

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±èÇØ=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö