ÀÎÇÏ´ë, °³±³ 70ÁÖ³â ¡®ÀÎÇÏ Áø½É ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü¡¯ ¿î¿µ

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ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö