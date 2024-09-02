¡°¾ÆµéÀÌ µöÆäÀÌÅ©¹æ¿¡¡¦Ã³¹úµÉ±î¡± ´ëÃ¥ °øÀ¯ Ä¿¹Â µîÀå

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¾Æ¿ï·¯ ¼ºÂøÃë¹° Á¦ÀÛ¡¤À¯Æ÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹ú °È ¿Ü¿¡µµ ¹üÁË Ã¢±¸·Î ÀÌ¿ëµÇ´Â ÇÃ·§Æû¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦°¡ ÀÌ·ïÁ®¾ß º¸´Ù ±Ùº»Àû ÇØ°áÃ¥ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ ±³¼ö´Â ¡°2022³â ÀÌÈÄ À¯·´À» Áß½ÉÀ¸·Î ÇØ¿Ü¿¡¼ (¼ºÂøÃë¹°ÀÌ À¯Æ÷µÇ´Â) ÇÃ·§Æû¿¡ Ã¥ÀÓÀ» Áö¿ì´Â ¹ý·üÀÌ ÀÔ¹ýµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Âµ¥ ±¹³»¿¡¼± ¿©ÀüÈ÷ ¸ð´ÏÅÍ¸µ¸¸ ÀÌ·ïÁú »Ó Ã³¹ú ±ÔÁ¤Àº ¾ø´Ù¡±°í ²¿Áý¾ú´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö