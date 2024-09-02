¹Ú¿ø¼ø 1100¾ï ¾´ ¼¼¿î»ó°¡ °øÁßº¸Çà·Î ¡®Ã¶°Å¡¯¡¦ÀÌÀ¯´Â

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¼¼¿î»ó°¡ °øÁßº¸Çà·Î´Â ¼¼¿î»ó°¡, »ïÇ³»ó°¡ µî ³²ºÏÀ¸·Î ±æ°Ô µé¾î¼± 7°³ »ó°¡ÀÇ 3ÃþÀ» ¿¬°áÇÑ´Ù. ¿¹»ê 1109¾ï¿øÀ» µé¿© 2016³â Âø°øÇØ 2022³â °³ÅëÇß´Ù.
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±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö