¼ÛÇýÈñ ¾Æºü »ç¸Á Àü³¯µµ¡¦¡°Çö¼ö¸· ¸¸µé µ· ¾ø¾î °ÆÁ¤¡±

¡®½ÇÁ¾µÈ ¼ÛÇýÈñ¸¦ Ã£¾ÆÁÖ¼¼¿ä¡¯¶ó°í ÀûÈù Çö¼ö¸·À» Àü±¹¿¡ ºÙÀÌ¸ç 25³â°£ µþÀ» Ã£¾Ò´ø °í(Íº) ¼Û±æ¿ë(71)¾¾°¡ »ç¸ÁÇÏ±â Á÷Àü±îÁöµµ µþÀ» Ã£±â À§ÇÑ Çö¼ö¸·À» Á¦ÀÛÇß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¡®Àü±¹ ¹Ì¾Æ¡¤½ÇÁ¾°¡Á· Ã£±â ½Ã¹ÎÀÇ ¸ðÀÓ¡¯ÀÇ ³ªÁÖºÀ È¸ÀåÀº Áö³´Þ 31ÀÏ YTN24¿ÍÀÇ ÀüÈ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°¼Û¾¾°¡ ÃÖ±Ù ±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõ ½Ã¼úÀ» ¹Þ°í Åð¿øÇÑ µÚ Áö³´Þ 26ÀÏ Æ®·°À» °¡Áö°í º¼ÀÏÀ» º¸·¯ ³ª°¬´Ù°¡ ±³Åë»ç°í·Î ¿î¸íÇß´Ù¡±¸ç ¡°(¼Û¾¾´Â) µþ Ã£´Â µ¥ ±×¾ß¸»·Î Æò»ýÀ» ¹ÙÄ£ µþ¹Ùº¸, ÃÖ°íÀÇ ¾Æºü¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö