¡°¼ö¸é ³»½Ã°æ µÚ º¹Åë, ´ëÀå¿¡ ±¸¸Û ³µ´Ù¡±¡¦ÀÇ»ç ¡®À¯ÁË¡¯

¼ö¸é ´ëÀå³»½Ã°æÀ» ¹Þ´ø È¯ÀÚÀÇ Àå±â¿¡ ±¸¸Û(Ãµ°ø)À» ³½ 70´ë ÀÇ»ç°¡ Ç×¼Ò½É¿¡¼µµ À¯ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÎÃµÁö¹ý Çü»ç5-1ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç °ºÎ¿µ)´Â ¾÷¹«»ó°ú½ÇÄ¡»ó ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÇ»ç A¾¾(74)ÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ°í ¿ø½É°ú °°Àº ±Ý°í 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù°í 1ÀÏ ¹àÇû´Ù.
A¾¾´Â 2021³â 4¿ù 12ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã10ºÐÂë ÀÚ½ÅÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â °æ±âµµ ºÎÃµ½ÃÀÇ ÇÑ ³»°úÀÇ¿ø¿¡¼ ´ëÀå³»½Ã°æÀ» ¹ÞÀº 70´ë ¿©¼º È¯ÀÚ B¾¾ÀÇ °áÀå¿¡ Ãµ°øÀ» ³½ µÚ ÀûÀýÇÑ Á¶Ã³¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
°Ç°°ËÁøÀ» ¹Þ±â À§ÇØ ÇØ´ç ³»°úÀÇ¿øÀ» Ã£Àº B¾¾´Â 30ºÐ µ¿¾È ¼ö¸é »óÅÂ·Î ÁøÇàµÈ ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç°¡ ³¡³ª°í Àá¿¡¼ ±ú¾î³ µÚ º¹ÅëÀ» È£¼ÒÇß´Ù. A¾¾´Â B¾¾ÀÇ Áõ»óÀ» µè°í º¹ºÎ ¿¢½º·¹ÀÌ ÃÔ¿µÀ» ÇßÀ¸³ª º°´Ù¸¥ ÀÌ»óÀÌ ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
B¾¾´Â È¸º¹½Ç¿¡¼ ¼ö¾×À» ¸Â´Â µî 5½Ã°£ ³Ñ°Ô ½¬´Ù°¡ ¡°¿ëÁ¾µµ ¾ø°í ±ú²ýÇÏ´Ù¡±´Â A¾¾ÀÇ ¸»À» µè°í Åð¿øÇß´Ù. ±×·¯³ª Åð¿ø ´ç½Ã B¾¾´Â Àæ¾ÆµéÁö ¾Ê´Â º¹ºÎ ÅëÁõÀ¸·Î º´¿ø °Ç¹° 3Ãþ È¸º¹½Ç¿¡¼ ÈÙÃ¼¾î¸¦ Åº Ã¤ °£È£»çÀÇ ºÎÃàÀ» ¹ÞÀ¸¸ç 1Ãþ Çö°ü±îÁö ³»·Á¿Ã Á¤µµ·Î »óÅÂ°¡ ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù.
B¾¾´Â Áý¿¡ µµÂøÇÑ µÚ¿¡µµ °è¼Ó ¼³»ç¿Í ÇÔ²² °íÅëÀ» È£¼ÒÇÏ´Ù°¡ »çÈê µÚ ±Þ¼º º¹ÅëÀ¸·Î ´ëÇÐº´¿ø ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á°¡ ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¡®°áÀå Ãµ°ø°ú º¹¸·¿°¡¯ÀÌ¶ó´Â Áø´ÜÀº ¹ÞÀº B¾¾´Â ´ÙÀ½ ³¯ ¼ö¼úÀ» ¹Þ°í 10¿©ÀÏ µÚ Åð¿øÇß´Ù°¡ ´Ù½Ã Àç¹ßÇØ 1ÁÖÀÏÀ» ´õ ÀÔ¿øÇß´Ù.
B¾¾ÀÇ °í¼Ò·Î ¼ö»ç°¡ ÁøÇàµÆ°í, ÀÇ·á°ú½Ç·Î ÆÇ´ÜÇÑ °ËÂûÀº ¾÷¹«»ó°ú½ÇÄ¡»ó ÇøÀÇ·Î A¾¾¸¦ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°å´Ù. °ËÂûÀº ¡°È¯ÀÚ ³ªÀÌ°¡ ¸¹°í °ú°Å¿¡ ÀÚ±ÃÀûÃâ ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Æ ´ëÀå Áß¿¡¼µµ °áÀåÀÌ Á¼¾ÆÁ® ÀÖ´Â »óÅÂ¿´´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ·± °æ¿ì ÀÇ»çÀÎ A¾¾´Â ³»½Ã°æÀ» Á¶ÀÛÇÒ ´ç½Ã ´ëÀå º®¿¡ ºÎµúÇô Ãµ°øÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÒ ¾÷¹«»ó ÁÖÀÇÀÇ¹«°¡ ÀÖ¾ú´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇÇ°íÀÎÀº °áÀå¿¡ ³»½Ã°æÀÌ Àß µé¾î°¡Áö ¾ÊÀÚ ¹«¸®ÇÏ°Ô »ðÀÔÀ» ½ÃµµÇß´Ù¡±¸ç ¡°°á±¹ ³»½Ã°æÀÌ °áÀå º®¿¡ ºÎµúÇô Ãµ°øÀÌ »ý°å°í, ÀÌÈÄ¿¡µµ ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÇÇÇØÀÚ°¡ ±Þ¼º º¹¸·¿° µî »óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯³ª A¾¾´Â ¹ýÁ¤¿¡¼ ¡°ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç ¶§ Ãµ°øÀÌ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀº 0.2¡0.8%¡±¶ó¸ç ¡°ÁÖÀÇÇØ¼ °Ë»çÇß¾îµµ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô Ãµ°øÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°°Ë»ç ÈÄ B¾¾°¡ º¹ÅëÀ» È£¼ÒÇØ º¹ºÎ ¿¢½º·¹ÀÌ °Ë»ç¸¦ ´Ù½Ã Çß´Âµ¥µµ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Ãµ°øÀÌ ¹ß°ßµÇÁö ¾Ê¾Æ Åð¿ø½ÃÄ×´Ù¡±¸ç ¡°ÀÇ¿ø±Þ ÀÇ·á±â°ü¿¡¼ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¶Ä¡´Â ¸ðµÎ Çß´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
1½É ¹ý¿øÀÎ ÀÎÃµÁö¹ý ºÎÃµÁö¿øÀº Áö³ÇØ 9¿ù ¼±°í °øÆÇ¿¡¼ °ËÂû ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾Æµé¿© A¾¾¿¡°Ô ±Ý°í 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. À¯ÁË°¡ ¼±°íµÇÀÚ A¾¾´Â ¡°´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç ´ç½Ã °ú½ÇÀÌ ¾ø¾ú´Ù¡±¸ç Ç×¼ÒÇß´Ù.
Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÇ°íÀÎÀº °íÅëÀ» È£¼ÒÇÏ´Â ÇÇÇØÀÚÀÇ Áõ»ó¿¡ Å« ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ïÀÌÁö ¾Ê°í Åð¿øÀ» Áö½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±¸ç ¡°º¸Åë ¼ö¸é ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç¸¦ ¹Þ°í È¸º¹ÇÏ±â±îÁö 30ºÐ~1½Ã°£°¡·® °É¸®´Âµ¥, È¸º¹ÇÏ´Â µ¥ 5½Ã°£ ³Ñ°Ô °É·È´Ù¸é »ó±Þ º´¿øÀ¸·Î ¿Å±â´Â µî ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÇØ¾ß Çß´Ù¡±°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇÇ°íÀÎÀº Æò±ÕÀûÀÎ ³»°ú Àü¹®ÀÇ¿¡°Ô ¿ä±¸µÇ´Â ÃÖ¼±ÀÇ ÁÖÀÇÀÇ¹«¸¦ ´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ ÇÇÇØÀÚ°¡ º¹¸·¿° µî Áß»óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¿ø½ÉÀÇ ÇüÀÌ ³Ê¹« ¹«°Ì´Ù°í º¼ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö