이번에는 아바 “트럼프 선거캠프, 노래 무단 사용”

스웨덴의 팝 그룹 아바(Abba)가 '더 위너 테이크 잇 올'(The Winner Takes it All)과 같은 히트곡이 도널드 트럼프 전 대통령 선거 유세 중 연주된 것에 대해 이의를 제기했다.29일(현지시간) 스웨덴 신문 스벤스카 다그블라데에 따르면 '머니, 머니, 머니'(Money, Money, Money), '댄싱 퀸'(Dancing Queen)을 포함한 아바의 노래와 비디오가 지난 7월 미국 미네소타에서 열린 트럼프 전 대통령의 행사에서 재생됐다.이 밴드의 음반사 유니버설 뮤직은 로이터 통신에 보낸 성명에서 "아바의 멤버들과 함께, 우리는 아바의 음악이 트럼프 전 대통령의 행사에서 사용된 비디오가 공개됐다는 것을 발견했고, 우리는 그러한 사용을 즉시 제거하고 삭제할 것을 요청했다"고 밝혔다. 유니버설 뮤직은 트럼프의 전 대통령의 선거 운동에 아바의 곡 사용을 허가한 적이 없다고 전했다.트럼프 전 대통령의 선거 운동에 자신의 곡이 무단으로 사용됐다며 이의를 제기하는 아티스트가 잇따르고 있다. 지난달 셀린 디옹은 '마이 하트 윌 고 온'(My Heart Will Go On)의 클립을 트럼프 캠프가 무단으로 사용했다며 비판했다. 고인이 된 가수 아이작 헤이즈의 가족은 트럼프 전 대통령에게 '홀드 온 아임 커밍'(Hold On Hold On, I'm Coming) 연주를 중단하라고 명령했다. 아울러 라이선스 비용으로 300만 달러(약 40억500만원)를 요구했다.이외에도 아델, 렘, 롤링 스톤스도 트럼프 전 대통령 측에 자신들의 노래를 사용하지 말라고 요구한 바 있다.다만 이러한 요청이 항상 받아들여지는 것은 아니다. 미국에서 캠페인은 음악 권리 단체인 BMI로부터 정치 단체 라이선스를 받아야 한다. 이 라이선스는 집회에서 사용할 수 있는 2000만개 이상의 트랙에 접근할 수 있도록 한다. 아티스트와 출판사는 자신의 음악을 이 목록에서 빼달라고 요청할 수 있지만 주최 측은 데이터베이스를 확인해 승인 여부를 확인하는 경우가 드문 것으로 알려졌다.