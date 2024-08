오바마 “미국은 새 챕터 열 준비가 됐다…해리스는 준비돼 있다”

버락 오바마 전 미국 대통령 부부가 20일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 민주당 전당대회에서 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령 지지 연설을 하고 있다. 연합뉴스

버락 오바마 전 미국 대통령이 20일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 민주당 전당대회에서 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령 지지 연설을 하고 있다. 연합뉴스

미셸 오바마 여사가 20일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 민주당 전당대회에서 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령 지지 연설을 하고 있다. 연합뉴스

버락 오바마 전 미국 대통령이 20일(현지시간) 민주당 전당대회에서 “미국은 새로운 챕터를 열 준비가 됐다”며 “우리는 카멀라 해리스를 대통령으로 뽑을 준비가 돼 있다”고 말했다. 미국 역사상 최초의 흑인 대통령이었던 오바마 전 대통령이 미국 최초의 유색인종 여성 후보인 해리스 부통령을 향해 “횃불은 이제 넘겨졌다”고 말하며 ‘새 시대’를 열자고 촉구한 것이다.오바마 전 대통령은 이날 일리노이주 시카고 유나이티드센터에서 열린 둘째 날 민주당 전당대회에서 아내 미셸 오바마 여사의 소개를 받은 뒤 열광적인 환호 속에 마지막 연사로 등장했다. 오바마는 해리스를 향해 “그는 대통령직에 준비돼 있다. 그는 평생을 자신의 목소리가 필요한 사람을 위해 싸우는 데 바쳐왔다”며 “해리스는 도움이 필요할 때 달려온 이웃이었다”고 극찬했다.오바마는 “해리스는 검사로서 성범죄의 희생양이 된 아이들을 위해 싸웠다. (캘리포니아주) 법무장관으로서는 대형 은행과 영리 대학에 수십억 달러를 빼앗긴 이웃들을 지키기 위해 싸웠다”고 소개했다. 또 오바마는 자신의 재임 시절 주택 모기지 위기 대응과 관련해 해리스가 누구보다 강하게 행정부를 압박했던 사실을 전하며 “그는 구제받을 자격이 있는 가족을 구제하기 위해 싸웠다”고 했다.오바마는 이날 연설을 “안녕 시카고, 집에 돌아와서 좋다”며 “비록 내가 미셸 다음에 연설하는 유일한 멍청이지만, 그래도 준비가 돼 있다는 기분이 든다”는 농담으로 시작했다.시카고는 오바마 전 대통령의 정치적 고향이다. 오바마는 시카고에서 인권 변호사로 활동했고, 시카고가 속한 일리노이주의 연방상원의원이었다. 오바마의 연설 중요 대목마다 민주당원들은 오바마의 선거 구호였던 “우리는 할 수 있다(Yes, We Can)”을 외치며 열광했다.오바마는 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령을 유머와 위트를 섞어 비판했다. 오바마는 “이 선거를 결정한 유권자들은 ‘누가 나를 위해 싸울 것인가’ ‘누가 나와 내 아이들의 미래를 생각해줄 것인가?’ 매우 단순한 질문을 하고 있다”며 “한 가지 확실한 것은 트럼프는 이런 질문 때문에 잠을 못 자진 않는다는 것”이라고 했다.오바마는 트럼프를 향해 “9년 전 황금 에스컬레이터를 타고 내려온 78세의 억만장자는 자기 문제에 대해 징징거림을 멈추지 않고 있다”며 “유치한 별명 짓기와 미친 음모론, 그리고 군중 규모에 대한 이상한 집착은 지금도 계속되고 있다”고 했다. 트럼프는 자신의 집회 규모가 가장 크다는 주장을 최근까지 이어가고 있다.오바마는 연설 초반을 조 바이든 대통령을 향한 헌사에 할애했다. 그는 “역사는 바이든을 가장 위험했던 순간에 민주주의를 수호한 대통령으로 기록할 것”이라며 “그를 내 대통령이라 부를 수 있어 자랑스럽다. 내 형제라고 부를 수 있어 더 자랑스럽다”고 말했다.오바마에 앞서 연설에 나선 미셸 오바마 여사는 “뭔가 마법 같은 일이 일어나는 것 같지 않나. 미국에 희망이 돌아오고 있다”고 말문을 열었다.미셸 여사는 “해리스는 대통령직에 도전할 수 있는 가장 자격이 있는 사람”이라며 “그리고 가장 품위 있는 사람 중 한 명”이라고 했다. 그는 특히 과거 해리스 부통령의 모친이 해리스를 향해 “앉아서 불평만 하지 말고 뭐든 하라(Do something)”고 자주 말했던 일화를 소개하며 “불평하지 말고 뭐라도 하자”고 했다. 그는 “그들이 해리스에 대해 거짓말을 하면 뭐라도 하자. 여론조사가 나쁘게 나오면 뭐라도 하자”고 했다. 당원과 대의원들도 한목소리로 “뭐라도 하자”라고 외치며 열광했다.미셸 여사는 대선이 박빙 승부가 될 것이라며 “이 나라를 계속 앞으로 나아가게 하고, 더 높이 나가자(Go higher)”고 역설했다. 2016년 대선 당시 힐러리 클린턴 당시 민주당 후보를 지원하는 연설에서 “그들이 저급하게 나와도 우리는 높게 가자(When they go low, we go high)”고 했던 부분을 빌린 표현이다.오바마 여사는 트럼프를 향한 위트 섞인 비판도 했다. 그는 “트럼프의 편협한 세계관은 열심히 일하고 많은 교육을 받고 성공한 흑인인 두 사람(오바마 부부)을 두렵게 생각하도록 만들었다”며 “누가 트럼프에게 현재 찾고 있는 일자리(대통령직)가 ‘흑인 일자리(Black jobs)’ 중 하나라고 말해줄 수 있겠나”고 꼬집었다.오바마 전 대통령 부부의 연설은 이날 전대의 하이라이트였다. 뉴욕타임스는 “버락과 미셸 오바마는 연이은 연설을 통해 민주당원들을 열광시켰다”며 “오바마는 거의 30년 전 자신의 역사를 시작한 시카고에서 해리스 부통령을 열렬히 지지하며 미국 역사상 최초로 흑인 여성이 주요 정당의 대통령 후보로 지명된 것을 축하했다”고 전했다.시카고=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지