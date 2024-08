RM, SNS 글 올렸다가 ‘빛삭’… 슈가 음주운전 논란 의식?

방탄소년단 RM. 빅히트뮤직 제공

RM이 올렸다가 삭제한 인스타그램 스토리. 온라인 커뮤니티

방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 자신의 솔로 앨범과 관련한 게시물을 SNS에 올렸다가 곧바로 삭제했다. 최근 불거진 멤버 슈가의 전동 스쿠터 음주운전 논란을 의식한 것으로 보인다.지난 7일 RM은 자신의 채널에 '더 지니어스 커뮤니티스 25 베스트 앨범 오브 2024 소 파'(he Genius Community's 25 Best Albums of 2024 So Far) 게시글을 공유했다.해당 게시글은 미국 음악 전문매체 지니어스(The Genius)가 선정한 2024년 최고의 앨범 25개의 목록이었다. 리스트 중 RM의 솔로 2집인 '라이트 플레이스, 롱 퍼슨'이 톱10에 올랐다.그러나 RM은 해당 게시글을 금방 삭제했다. 같은 BTS 멤버 슈가의 음주운전 논란 때문으로 보인다. 슈가는 전날 오후 11시 용산구 한남동 거리에서 음주 상태로 전동 스쿠터를 타다 넘어진 채로 발견됐다. 혈중알코올농도가 면허 취소인 0.08%가 넘어 범칙금과 면허 취소 처분을 받았다.소속사 빅히트 뮤직은 공식 입장을 통해 "슈가는 6일(화) 밤 음주 상태에서 귀가하던 중 헬멧을 착용한 상태로 전동 킥보드를 이용했다"며 "500m 정도 이동 후 주차 시 넘어졌고, 주변에 계시던 경찰을 통해 음주 측정한 결과 범칙금과 면허 취소 처분을 받았다"고 밝혔다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr